1 CORPO RECUPERADO

Quem eram os cinco italianos mortos em mergulho nas Maldivas; resgate mobiliza operação de alto risco

Professora universitária, pesquisadores e instrutores de mergulho desapareceram durante exploração em caverna submarina a 50 metros de profundidade

Mariana Rios

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:48

Excursão em caverna nas Maldivas: cinco vítimas são mergulhadores italianos Crédito: Reprodução

As autoridades das Maldivas seguem realizando uma operação considerada de alto risco para recuperar os corpos dos mergulhadores italianos que desapareceram durante uma expedição em uma caverna submarina no atol de Vaavu, uma das áreas mais conhecidas do país para mergulho técnico. O acidente aconteceu na quinta-feira (14), após o grupo de cinco italianos desaparecer durante uma descida a cerca de 50 metros de profundidade.

Segundo as autoridades locais, as equipes de resgate enfrentam dificuldades por causa das fortes correntes marítimas, da baixa visibilidade e da estrutura estreita da caverna. Um dos corpos foi localizado dentro do sistema de cavernas submersas, a aproximadamente 60 metros de profundidade, enquanto os demais ainda eram procurados até a última atualização.

Entre as vítimas está Monica Montefalcone, 51 anos, pesquisadora e professora associada de Ecologia na Universidade de Gênova, referência em estudos sobre ecossistemas marinhos. A filha dela, Giorgia Sommacal, 23 anos e estudante de Engenharia Biomédica, também morreu no acidente.

As outras vítimas foram Muriel Oddenino, pesquisadora ligada a projetos científicos sobre biodiversidade marinha; Federico Gualtieri, recém-formado em Biologia Marinha e Ecologia; e Gianluca Benedetti, instrutor de mergulho experiente que teria sido o primeiro corpo encontrado pelas equipes de busca.

O grupo realizava a expedição a bordo da embarcação “Duke of York”, usada em mergulhos técnicos e pesquisas científicas na região. Especialistas ouvidos pela imprensa italiana apontam que o acidente pode ter sido causado por desorientação dentro da caverna, agravada pela profundidade da imersão e pelas condições climáticas adversas registradas no arquipélago.