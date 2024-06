Coreia do Sul disparou tiros de advertência após norte-coreanos violarem fronteira

As forças militares da Coreia do Sul informaram nesta terça-feira, 11, que soldados da Coreia do Norte cruzaram a linha de demarcação que separa os dois países no domingo (9). Em resposta à violação da fronteira, as tropas sul-coreanas dispararam tiros de advertência, o que fez os norte-coreanos retornarem imediatamente.