PROVOCAÇÃO

Coreia do Norte envia balões com fezes e lixo para Coreia do Sul

Ação foi resposta a atitude de ativistas

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 07:40

Balões levaram lixo Crédito: Reprodução

O céu da Coreia do Sul foi invadido por balões. Mas, ao invés de beleza, os balões, enviados pela Coreia do Norte, transportavam fezes e lixo.

Os balões começaram a ser vistos sobrevoando o território sul-coreano na noite de terça-feira (28). Segundo o governo da Coreia do Sul, alguns balões conseguiram chegar a uma província no sudoeste do país. Autoridades acreditam que a ação seja uma resposta a atitude semelhante do país do Sul.

Nos últimos anos, críticos ao regime de Kim Jong-un enviaram para a Coreia do Norte balões com panfletos contendo informações negativas sobre o governo norte-coreano, além de cartões de memória com músicas de k-pop.