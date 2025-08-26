ESTADOS UNIDOS

Entenda a polêmica da demissão de diretora do banco central americano por Trump

Lei do Federal Reserve, de 1913, estabelece que um diretor do Conselho tem direito a mandato de 14 anos



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:34

Donald Trump e Lisa Cook Crédito: Reproduções/ Bloomberg

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está envolvido em mais uma ordem polêmica. Ele mandou demitir a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, citando acusações de que ela teria cometido uma fraude hipotecária. A dirigente, que foi indicada ao cargo em 2022, sustentou que o republicano não tem autoridade para destituí-la e descartou renunciar.

Trump fez o anúncio da destituição nessa segunda-feira (25) em uma carta direcionada a Cook publicada em suas redes sociais: "O povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve", escreveu. Ainda segundo o presidente, "ela cometeu uma infração que não poderia ter cometido".

A decisão deve abrir uma batalha judicial baseada em interpretações da legislação americana em relação à independência do banco central americano. Isso porque a Lei do Federal Reserve, de 1913, estabelece que um diretor do Conselho do Fed tem direito a mandato de 14 anos, "a menos que seja removido antes por justa causa pelo presidente". O texto não fixa critérios claros sobre a definição do conceito de justa causa.

No geral, justa causa constitui incapacidade de desempenhar as funções que o cargo demanda ou mesmo uma conduta inadequada em relação à gestão da agência em questão.

Em maio, a Suprema Corte corroborou a visão de que o Fed dispõe de independência. Ao autorizar Trump a ter controle sobre a administração de agências, a Corte enfatizou que os membros do Conselho do Fed e do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) têm proteção legal contra demissões sem justa causa.

"O Federal Reserve é uma entidade quase privada com estrutura única que segue a distinta tradição histórica do Primeiro e Segundo Bancos dos Estados Unidos", explicou.

Nesta terça-feira (26), Trump afirmou, em comentários após a reunião de gabinete com a administração do seu governo, que está preparado para uma disputa judicial contra a diretora do Federal Reserve. "Precisamos de pessoas que sejam 100% honestas no Fed", disse, ao acrescentar que possui "ótimas pessoas" para substituir Cook e que terá maioria de dirigentes no BC dos EUA "em breve".

Nenhum presidente, no entanto, havia removido antes um governador do Fed do cargo. Parlamentares democratas condenaram imediatamente a ação de Trump. Em um comunicado, a senadora Elizabeth Warren afirmou que a tentativa de demitir Lisa Cook é ilegal e constitui "mais um exemplo de um presidente desesperado procurando um bode expiatório para encobrir seu próprio fracasso em reduzir os custos para os americanos".