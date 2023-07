Idoso encontra cobra viva enrolada em brócolis

Um homem de 63 anos levou um susto após encontrar uma cobra viva dentro de uma sacola de brócolis que ele havia comprado em um supermercado de West Midlands, no Reino Unido. Neville Linton, que fez a compra no dia 2 de junho, descreveu o acontecimento como uma descoberta “assustadora”.



O idoso chegou a deixar o brócolis três dias na geladeira, período em que o animal permaneceu aninhado no vegetal.



No dia 5 de junho, quando precisou preparar o alimento, o idoso o retirou da geladeira e se deparou com a cobra, ainda viva, enrolada no caule da planta.