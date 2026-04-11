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Novo líder supremo do Irã teve o rosto desfigurado e está lúcido, diz agência

Mojtaba Khamenei ficou ferido no bombardeio que matou o pai dele, Ali Khamenei, em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:50

Novo líder supremo do Irã
Novo líder supremo do Irã Crédito: Divulgação

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, 56, está lúcido, mas ficou com o rosto desfigurado e ainda se recupera de ferimentos graves sofridos no ataque que matou o pai no início da guerra, em fevereiro. Desde que assumiu o posto, ele participa das decisões do governo por áudio.

As informações foram obtidas pela agência Reuters com três pessoas próximas ao círculo interno do líder. Segundo as fontes, além dos ferimentos graves no rosto, Khamenei também sofreu uma lesão significativa em uma ou nas duas pernas.

Segundo a publicação, o líder participa ativamente das decisões de governo. Mojtaba Khamenei tem participado de reuniões com autoridades por áudio e segue envolvido nas negociações com Washington.

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Líderes do Irã e EUA se reúnem no Paquistão 

Uma reunião entre representantes dos Estados Unidos, Irã e Paquistão ocorre neste sábado (11), no Paquistão. As delegações estão na capital Islamabad sob um forte esquema de segurança para negociações de paz. O encontro acontece após o cessar-fogo anunciado por Trump na noite de terça-feira (7).

Segundo a Agência Lusa, os membros dos governos norte-americano e do iraniano, que chegaram na sexta (10) ao país, foram recebidos nesta manhã pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

Os negociadores norte-americanos estão no Paquistão sob a liderança do vice-presidente J.D. Vance. Com ele, estão também Steve Witkoff, enviado especial do presidente Donald Trump e ainda Jared Kushner, genro do mandatário americano.

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