Peixe gigante e estranho filmado por mergulhadores viraliza na web

Um peixe bastante exótico foi filmado por mergulhadores de Taiwan na última semana. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram uma espécie maior que uma pessoa adulta, sem nadadeiras laterais, com escamas lisas e reflexivas e olhos grandes.



Internautas se perguntaram qual a espécie do peixe. O mistério foi resolvido pelo biólogo Pedro Henrique Tunes, que explicou que se trata de uma espécie da família Trachipteridae, do gênero Trachipterus. O nome popular do bicho é "peixe-fita".