Presidente argentino é alvo de pedradas durante carreata; uma pessoa se fere

Javier Milei estava acompanhado da irmã Karina Milei, que foi implicada em um escândalo de corrupção na última semana

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Tharsila Prates

  • Estadão

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:50

Javier Milei
Javier Milei, presidente argentino Crédito: Divulgação

O presidente da Argentina, Javier Milei, e a equipe que o acompanhava nesta quarta-feira (27) foram alvos de pedradas durante um comício eleitoral nos arredores de Buenos Aires. De acordo com a imprensa argentina, pelo menos uma pessoa, o candidato do La Libertad Avanza nas eleições locais, Maximiliano Bondareko, ficou ferido.

O líder argentino estava acompanhado por José Luis Espert, que deixou o local em uma motocicleta, e sua irmã, Karina Milei, que foi implicada em um escândalo de corrupção na última semana. Karina é secretária-geral da Presidência.

Segundo a imprensa argentina, o ataque ocorreu quando a van que transportava Milei e sua equipe passava pelo centro do município. Os relatos são de que pessoas infiltradas começaram a arremessar pedras e outros objetos, como garrafas d'água, contra o veículo. 

O grupo estava na caçamba da caminhonete, que acelerou após as pedradas, deixando a carreata imediatamente. Vídeos registraram o momento. O presidente foi protegido por seguranças e assessores e não há informação se chegou a ser atingido.

Os militantes que gritaram insultos e atiraram pedras e garrafas plásticas contra o presidente seriam supostamente pró-Kirchner.

