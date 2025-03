LUTO

Príncipe de país europeu morre aos 22 anos por doença rara

Ele recebeu diagnóstico aos 14 anos

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 09:47

Príncipe Frederik Crédito: Divulgação

O príncipe Frederik, de Luxemburgo, faleceu aos 22 anos por conta de uma síndrome rara. A família real do país expressou profunda tristeza com a perda. “Seu humor e compaixão o levaram a nos deixar com uma última risada”, diz comunicado. >

Frederik, filho mais novo do príncipe Robert de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, era membro da Casa de Nassau, a dinastia governante do país, e primo do Grão-Duque Henrique de Luxemburgo. >

Ele nasceu em 18 de março de 2002 e cresceu entre cidades como Londres e Genebra, onde estudou em escolas internacionais de prestígio. No entanto, aos 14 anos, sua vida mudou drasticamente ao ser diagnosticado com uma doença rara chamada POLG, um distúrbio mitocondrial genético que afeta o funcionamento de múltiplos órgãos, especialmente o cérebro, músculos, nervos e fígado. A doença, sem cura, evolui de forma mais agressiva em pacientes jovens, mas Frederik enfrentou o diagnóstico com positividade e determinação.>

Mesmo com o prognóstico desfavorável, ele dedicou sua vida a conscientizar sobre doenças raras e a apoiar pesquisas para encontrar tratamentos. Ele fundou a Fundação POLG, que busca financiar estudos e disseminar informações sobre a doença, além de melhorar o diagnóstico e o tratamento para pacientes. Sua família, que sempre esteve ao seu lado, reafirmou o compromisso de continuar seu legado após sua morte, na esperança de que um dia a cura seja encontrada.>

A morte de Frederik foi confirmada por seus pais em uma mensagem emocionada nas redes sociais. “É com o coração muito pesado que informamos o falecimento de nosso filho, fundador e diretor criativo da Fundação POLG”, escreveram. Eles revelaram que, no “Dia das Doenças Raras”, 28 de fevereiro, Frederik os chamou ao quarto para uma última conversa. “Ele encontrou força e coragem para se despedir de cada um de nós”, disseram.>