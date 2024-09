ORIENTE MÉDIO

Quem é Hasan Nasrallah, o líder do Hezbollah que Israel diz ter matado

Nasrallah, de 63 anos, liderou o Hezbollah durante a segunda metade da ocupação israelense do Líbano

Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 15:19

Hasan Nasrallah Crédito: Reprodução

Hasan Nasrallah é o líder do Hezbollah, a milícia xiita apoiada pelo Irã com ampla influência política no Líbano. Neste sábado, 28, Israel disse que matou Nasrallah, no que seria o golpe mais significativo contra a milícia xiita após meses de conflito. Não houve confirmação imediata do Hezbollah.

Nasrallah se torna o mais recente, e de longe o mais poderoso, alvo a ser morto por Israel em semanas de lutas intensificadas contra o Hezbollah. O exército disse que vários comandantes da milícia xiita libanesa foram mortos junto com Nasrallah no ataque aéreo na sexta-feira, 27. Ali Karki, o comandante da Frente Sul do Hezbollah, também estaria entre os mortos de acordo com os militares israelenses.

Nasrallah nasceu em Beirute em 1960. Estudou para se tornar um clérigo em seminários xiitas no Irã e no Iraque. Ele teria se juntado ao Hezbollah no início da década de 1980, após a invasão israelense do Líbano em 1982. Tornou-se líder do grupo em 1992, após o assassinato de seu antecessor, Sayyad Abbas Musawi, pelas forças israelenses.

Nasrallah, de 63 anos, liderou o Hezbollah durante a segunda metade da ocupação israelense do Líbano, que durou formalmente 15 anos no final do século XX.

Hasan Nasrallah, o líder do Hezbollah, um grupo militante apoiado pelo Irã com ampla influência política no Líbano, deve fazer um discurso na quarta-feira que pode indicar como o grupo responderá ao assassinato de um líder sênior do Hamas.

Saleh Arouri era hóspede de Nasrallah quando foi morto em uma explosão em um subúrbio de Beirute na terça-feira. O Hezbollah culpou Israel, embora Israel não tenha reivindicado a responsabilidade pelo ataque.

Nasrallah havia alertado anteriormente que "qualquer assassinato em solo libanês que tenha como alvo um libanês, palestino, sírio, iraniano ou outros certamente terá uma forte reação".

A retaliação do Hezbollah poderia levar a um conflito regional mais amplo que, até agora, Israel, Irã e outros países têm evitado.

Aqui está o que você deve saber sobre o papel de Nasrallah no Hezbollah e suas opiniões sobre a guerra entre Israel e Gaza.

Quem é Hasan Nasrallah?

Nasrallah nasceu em Beirute em 1960. Estudou para se tornar um clérigo em seminários xiitas no Irã e no Iraque.

Ele teria se juntado ao Hezbollah no início da década de 1980, após a invasão israelense do Líbano em 1982. Tornou-se líder do grupo em 1992, após o assassinato de seu antecessor, Sayyad Abbas Musawi, pelas forças israelenses.

Nasrallah, 63 anos, liderou o Hezbollah durante a segunda metade da ocupação israelense do Líbano, que durou formalmente 15 anos no final do século XX.

Embora não seja tecnicamente um funcionário público no Líbano, Nasrallah é uma das figuras políticas mais importantes do país. O Hezbollah e seus aliados perderam a maioria nas eleições parlamentares do ano passado, mas ainda detêm a maior parte das cadeiras, em uma época de crise econômica e descontentamento generalizado.

Nasrallah é conhecido por seus discursos longos e bombásticos e por seu ceceio pronunciado. Seus seguidores o chamam de "The Sayyed" ou "Abu Hadi" - em árabe, pai de Hadi, seu filho que foi morto em confrontos com tropas israelenses em 1997.

Um de seus momentos de maior triunfo foi durante a guerra de um mês que os militantes do Hezbollah e Israel travaram em 2006: Três dias após o início do conflito, ele estava falando no ar com o canal Al-Manar do Hezbollah e disse que as surpresas que havia prometido estavam prestes a começar. Um navio de guerra israelense foi alvejado na ocasião. "Vejam-no queimar", disse ele.

Walid Phares, um comentarista político nascido no Líbano, disse ao Conselho de Relações Exteriores em 2010 que Nasrallah é visto por alguns no Líbano como uma "figura messiânica".

Em uma reportagem de 2006 do Líbano, Robin Wright, então repórter do Washington Post que visitou Nasrallah em Beirute, escreveu que o rosto de Nasrallah era exibido em protetores de tela de computador, pôsteres e chaveiros. "Os táxis tocam seus discursos em vez de música", relatou Wright.

Quais são seus pontos de vista?

Um dos principais objetivos do Hezbollah, de acordo com seu manifesto de 1985, é a destruição de Israel. Sob o comando de Nasrallah, o Hezbollah continuou a se envolver em conflitos com Israel.

Embora o Hamas seja sunita e o Hezbollah seja xiita, e os dois grupos militantes tenham discordado em outros conflitos na região, eles encontraram recentemente uma causa comum na oposição a Israel; destruir Israel também é um objetivo declarado do Hamas. Ambos os grupos foram classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Ambos recebem apoio do Irã, segundo especialistas e autoridades.

A ocupação israelense do Líbano parece ter sido um fator de formação das motivações de Nasrallah. Ele disse a Wright em 2006 que ele e seus colegas testemunharam "o que aconteceu na Palestina, na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, em Golã, no Sinai"

Isso lhe ensinou que, no Líbano, "não podemos contar com os estados da Liga Árabe nem com as Nações Unidas", disse ele. "A única maneira que temos é pegar em armas e lutar contra as forças de ocupação."

O que Nasrallah disse sobre a guerra entre Israel e Gaza?