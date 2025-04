REDE SOCIAL

Amazon faz proposta para comprar Tik Tok; aplicativo chinês tem data marcada para ser desativado nos EUA

Chinesa ByteDance precisa encontrar comprador para continuar funcionando no país

A gigante americana Amazon fez uma proposta para comprar a rede social chinesa TikTok e controlar sua operação nos Estados Unidos, de acordo com o jornal New York Times. A plataforma de vídeos curtos será desativada no dia 5 de abril caso não encontre um comprador estadunidense para continuar funcionando no país.

