MONTANHA DAS SETE CORES

Raio mata guia e fere seis turistas no Peru

Um guia turístico peruano morreu e seis turistas franceses ficaram feridos por um raio que caiu na Montanha de Sete Cores, em Cuzco, no Peru. A informação foi divulgada pela polícia peruana, nesta segunda-feira (11).

Através de comunicado, a Região Policial de Cuzco confirmou a identidade do guia Glauder Paucarmayta, 47 anos. Os turistas feridos, com idades entre 22 e 40 anos, foram hospitalizados em uma clínica na região com queimaduras e ferimentos.