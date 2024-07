ELEIÇÕES

Reino Unido: Trabalhistas conquistam maioria no Parlamento e voltam ao poder após 14 anos

O Partido Trabalhista alcançou a maioria no Parlamento do Reino Unido nas eleições gerais da quinta-feira, 4, e voltará ao poder após 14 anos. À 1h03 desta sexta-feira (pelo horário de Brasília), os trabalhistas alcançaram a marca de 326 cadeiras, que garante a maioria, segundo a apuração oficial.

As projeções de boca de urna indicam que o Partido Trabalhista conquistará 410 dos 650 assentos do Parlamento britânico. Já o Partido Conservador deverá ficar com 131 cadeiras, no pior resultado em quase 200 anos de história da legenda. Starmer é advogado, tem 61 anos e é responsável por uma guinada ao centro dos trabalhistas.