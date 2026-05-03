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Segunda mais rica do mundo, herdeira de gigante da beleza vê fortuna crescer R$ 30 bilhões em único dia

Alta das ações após resultado acima do esperado faz patrimônio da bilionária disparar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:36

Françoise Bettencourt Meyers
Françoise Bettencourt Meyers Crédito: Reprodução

O mercado financeiro europeu registrou uma forte reação na última semana após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da L’Oréal. As ações da companhia avançaram 8,21%, chegando a 373,20 euros por unidade, em um movimento que teve impacto imediato na fortuna da herdeira Françoise Bettencourt Meyers. De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido da bilionária aumentou mais de 6 bilhões de dólares - cerca de 30,22 bilhões de reais - em poucas horas de negociação.

O desempenho foi impulsionado por resultados que superaram as estimativas mais cautelosas do mercado. A empresa informou crescimento de 7,6% nas vendas no início de 2026, reforçando a confiança dos investidores. Com isso, a fortuna de Bettencourt Meyers passou a ser estimada em 94,7 bilhões de dólares, recolocando-a entre os maiores nomes do cenário financeiro global e evidenciando a força do setor de beleza em mercados internacionais.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução
2º Larry PageFortuna: US$ 237 bilhões (R$ 1,22 trilhão) por Marcin Mycielski/Wkimedia Commons
3º Jeff BezosFortuna: US$ 223 bilhões (R$ 1,15 trilhão) por Shutterstock
4º Sergey BrinFortuna: US$ 219 bilhões (R$ 1,13 trilhão) por Reprodução
5º Mark ZuckerbergFortuna: cerca de US$ 210 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
6º Larry EllisonFortuna: cerca de US$ 180 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
7º Jensen HuangFortuna: cerca de US$ 150 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
8º Michael DellFortuna: US$ 143,1 bilhões (R$ 738,4 bilhões) por Hartmann Studios/Divulgação
9º Rob WaltonFortuna: cerca de US$ 140 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Divulgação
10º Bernard ArnaultFortuna: US$ 142,5 bilhões (R$ 735,3 bilhões) por Frederic Legrand / Shutterstock
1 de 10
1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução

Mudanças no ranking global de bilionários

Com o salto patrimonial, a empresária francesa alcançou a 20ª posição na lista em tempo real das pessoas mais ricas do mundo da Forbes. A movimentação a fez ultrapassar o empresário indiano Mukesh Ambani, que antes ocupava o posto de pessoa mais rica da Ásia. A ascensão reforça o peso crescente das empresas europeias de luxo nos principais índices financeiros.

Atualmente, Bettencourt Meyers ocupa o posto de segunda mulher mais rica do planeta, atrás apenas de Alice Walton, herdeira do Walmart, cujo patrimônio é estimado em 130 bilhões de dólares. A disputa no topo evidencia a influência de grandes conglomerados familiares, que seguem dominando setores estratégicos como consumo e varejo em escala global.

Mesmo diante de incertezas econômicas, a gigante francesa mantém o otimismo dos investidores, sustentado por uma gestão considerada eficiente. Na abertura dos mercados, os papéis chegaram a 436,40 dólares, sinalizando confiança na empresa como ativo sólido. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pela demanda por produtos premium, indicando que consumidores continuam priorizando cuidados pessoais e bem-estar, mesmo em cenários de maior volatilidade econômica.

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