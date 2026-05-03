RIQUEZA

Segunda mais rica do mundo, herdeira de gigante da beleza vê fortuna crescer R$ 30 bilhões em único dia

Alta das ações após resultado acima do esperado faz patrimônio da bilionária disparar

Carol Neves

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:36

Françoise Bettencourt Meyers Crédito: Reprodução

O mercado financeiro europeu registrou uma forte reação na última semana após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da L’Oréal. As ações da companhia avançaram 8,21%, chegando a 373,20 euros por unidade, em um movimento que teve impacto imediato na fortuna da herdeira Françoise Bettencourt Meyers. De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido da bilionária aumentou mais de 6 bilhões de dólares - cerca de 30,22 bilhões de reais - em poucas horas de negociação.

O desempenho foi impulsionado por resultados que superaram as estimativas mais cautelosas do mercado. A empresa informou crescimento de 7,6% nas vendas no início de 2026, reforçando a confiança dos investidores. Com isso, a fortuna de Bettencourt Meyers passou a ser estimada em 94,7 bilhões de dólares, recolocando-a entre os maiores nomes do cenário financeiro global e evidenciando a força do setor de beleza em mercados internacionais.

As 10 pessoas mais ricas do mundo 1 de 10

Mudanças no ranking global de bilionários

Com o salto patrimonial, a empresária francesa alcançou a 20ª posição na lista em tempo real das pessoas mais ricas do mundo da Forbes. A movimentação a fez ultrapassar o empresário indiano Mukesh Ambani, que antes ocupava o posto de pessoa mais rica da Ásia. A ascensão reforça o peso crescente das empresas europeias de luxo nos principais índices financeiros.

Atualmente, Bettencourt Meyers ocupa o posto de segunda mulher mais rica do planeta, atrás apenas de Alice Walton, herdeira do Walmart, cujo patrimônio é estimado em 130 bilhões de dólares. A disputa no topo evidencia a influência de grandes conglomerados familiares, que seguem dominando setores estratégicos como consumo e varejo em escala global.