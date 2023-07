Turista mexicano flagra OVNI durante visita ao deserto

Enquanto documentava uma viagem às dunas de Bilbao, na região desértica de Coahuila, no México, Ramiro Navarro conseguiu flagrar, sem saber, um objeto misterioso ao fundo de suas fotos. O turista só foi perceber semanas depois e resolveu compartilhar as imagens no Twitter.



Na legenda do tweet, ele escreveu: "Há umas semanas fui às Dunas de Bilbao, e vocês o que acham? Eles me viram e não me levaram". Ao fundo é possível ver um objeto pairando sobre as areias escaldantes da paisagem árida.