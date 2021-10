10 espécies de peixes estão desaparecendo da Baía de Todos-os-Santos; entenda os porquês

A cada dia, pescadores que vivem ao redor da Baía de Todos-os-Santos vão mais longe para encontrar o que achavam no entorno. Às 3h, os primeiros pescadores começam a partir de Ilha de Maré rumo a Passé e Bom Jesus dos Passos, onde esperam que as águas mais profundas atraiam a sorte. A reportagem identificou, a partir de pesquisas científicas e relatos de pescadores, pelo menos dez espécies de peixes que estão desaparecendo de regiões onde eram abundantes na BTS.

A Baía Mãe: Confira especial completo clicando neste link

Leia mais: Onde estão os peixes: escasseamento de dez espécies de peixe

A diminuição dos estoques de pescas e os porquês dela são denunciados na reportagem Onde estão os peixes, que faz parte do especial A Baía Mãe, sobre a Baía de Todos-os-Santos. A contaminação química, o esgoto lançado no mar e a pesca com bomba são fatores que impactam nesse escasseamento.

Em terra firme, os mais jovens de comunidades nos arredores da BTS tentam novos destinos. Já não querem mais ser pescadores.

Somente de 2010 a 2016, as capturas diárias de quatro dessas espécies sofreram uma queda de até 60%. A tainha está 54% menos frequente, o robalo 60%, a sardinha 47% e o xaréu 50%, mostra pesquisa feito com pescadores por José Amorim Reis, doutor em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e dedicado a pesquisas sobre pesca artesanal e peixes costeiros e continentais.

Leia mais: Onde estão os peixes? Escasseamento de dez espécies denuncia problemas ambientais na BTS

Leia mais: Os tesouros da Baía: Histórias submersas guardadas pela BTS e mostram passado fora dos livros