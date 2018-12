25 comidas natalinas tão lindas que dão até pena de comer

Já aconteceu com você de receber uma comida que era tão linda - tipo muito mesmo! - que te deu uma leve pena de comer? Desmanchar aquilo tudo que, com certeza, o chef passou horas criando e decorando...

Se o tema for do Natal, pior ainda. Afinal, há muitas coisas fofas que rondam essa data! Temos renas, bonecos de neve, as próprias árvores... Agora pense nisso em comidas. São muitos detalhes necessários, para deixar tudo na maior perfeição.

Bom, se você ama ver alimentos dessa forma, está no lugar certo. Fizemos uma seleção de 25 delícias, divididas em categorias. Divirta-se!

Cupcakes

Esses bolinhos já são, por suas próprias naturezas, superfofos. Quando cobertos de glacê verde, deixando-os a cara de uma árvore de Natal, então...

Bolos:

Como aguentar com essas perfeições, gente?! Tem versão decorada com pequenas casinhas, com árvores de Natal e até como uma rena!

Queijos, frutas e embutidos:

Olha só que lindas essas opções de entrada, montadas como árvores e Papai Noel só para a ceia? Será que, se a gente tirar um pedacinho só, iriam perceber?

Biscoitos:

Taí uma coisa que é a cara do Natal - principalmente nos filmes que rondam essa época: os biscoitos! Com aromas típicos, como gengibre, noz moscada e canela, fazem sucesso em todas as partes do mundo.

Cafés e chocolates quentes:

Aqui no Brasil, no Natal, não faz aquele frio, como vemos em filmes norte-americanos. Ainda assim, a gente pode se deliciar com um cafezinho ou chocolate quente, não é mesmo?