5 cursos para aprender tendências tecnológicas

A Udemy, uma referência em cursos online, divulgou uma análise dos cursos mais procurados pelos funcionários da empresas com as quais possui parceria. "A análise traz insights sobre quais são as tendências de aprendizado corporativo no momento, sobre que habilidades os profissionais estão buscando aprender", afirmou a empresa, em nota.

Entre as habilidades técnicas, as cinco que mais apresentaram crescimento em consumo entre fevereiro e março, de acordo com a Udemy, foram: gestão da experiência do cliente (+532%), a certificação ITIL 4 Foundation (+424%), o conjunto de ferramentas e processos SAP Security (+324%), o framework Blazor (+254%) e a certificação CompTIA Linux+ (+248%).

Abaixo, um resumo dos temas e os links para alguns dos cursos. Os valores são a partir de R$ 22,90: