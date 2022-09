74% dos profissionais se sentem mais produtivos trabalhando só 4 dias por semana

Uma jornada semanal reduzida para 32 horas de trabalho. Um dia a mais no final de semana para curtir com a família e os amigos, longe do zap, de metas para bater ou de ligações do chefe. E isso sem perder um centavo do salário atual. Seria a antecipação do ‘sextou’ apenas um sonho bom demais para ser verdade? Longe da unanimidade, a questão ainda levanta muitas dúvidas. Mas algumas respostas começam a aparecer. Recente pesquisa do site de empregos Indeed aponta que sete entre cada dez profissionais (74%) afirmam que seriam mais produtivos em uma semana de 4 dias.

O estudo feito pela plataforma, considerada a número 1 no mundo no setor pelo ranking da consultoria Comscore, revela ainda que para 85% dos entrevistados a semana reduzida melhoraria sua saúde mental, e 86% afirmam também que a mudança melhoraria o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

“Essa mudança de mentalidade (dos profissionais) pode ser atribuída às condições impostas pela pandemia de covid-19, que catalisou essa transformação. As pessoas querem mais flexibilidade e se preocupam com um ambiente de trabalho saudável”, destaca o diretor de vendas do Indeed Brasil, Felipe Calbucci.

A experiência de novos de formatos para o trabalho abriu portas para discussões que provavelmente levariam muito mais tempo para ganhar destaque, como semana reduzida ou home office, como ressalta Calbucci: “As prioridades mudaram. Novos costumes surgem para modificar o modelo de trabalho, de modo que as necessidades do presente não podem ser reparadas com os métodos do passado. Ou seja, aquela mentalidade de que era preciso estar no escritório de segunda a sexta, das 8h às 18h, 100% presencial não cabe mais”.

A pesquisa, on-line, ouviu, em maio deste ano, 858 trabalhadores brasileiros. Outro dado que chama atenção é que 61% deles reconsiderariam a empresa em que trabalham e provavelmente mudariam de emprego se a atividade estivesse causando problemas de saúde mental, e 47% caso o trabalho provocasse problemas de saúde física.



“Isso significa que as pessoas estão confiantes que novas formas de trabalhar podem produzir resultados positivos. As organizações que querem sobreviver e triunfar no novo mundo do trabalho precisam estar atentas para valorizar uma cultura de hábitos saudáveis e bem-estar das pessoas envolvidas. É necessário evoluir, inclusive, para poder atrair e reter os melhores talentos do mercado”, avalia Calbucci.

Teste

O modelo da semana de 4 dias já começa a ser testado ao redor do mundo. O Reino Unido, por exemplo, está à frente do maior projeto-piloto até o momento, que defende as semanas de trabalho mais curtas. No experimento, os empregados receberam 100% do salário para trabalhar 80% da jornada original.

O estudo está sendo realizado por uma organização sem fins lucrativos chamada 4 Day Week Global, além do think thank Autonomy e da campanha 4 Day Week UK, em parceria com pesquisadores da Universidade de Cambridge, da Universidade de Oxford e do Boston College.

“Essa tendência está chegando ao Brasil em pequena escala. De acordo com estudos em países que já iniciaram o processo, um dos fatores surpreendentes que ajudaram a redirecionar os antigos caminhos foi que a produtividade permaneceu quase a mesma ou até melhorou na maioria dos locais, concomitantemente com a redução das horas trabalhadas. Isso pode ser o início de um movimento maior”, ressalta o especialista.

O teste no Reino Unido envolveu cerca de 3 mil trabalhadores e integra uma iniciativa mundial que inclui experimentos semelhantes para testar a produtividade, porém, de menor escala, na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Recentemente, o governo de Portugal foi mais um país que demonstrou disposição para lançar um programa parecido com cerca de 100 empresas voluntárias.



Vai pegar?

Boa pergunta. CEO da empresa baiana de administração de condomínios Métrica Condominial, Catarina Oliveira afirma que a mudança é possível. Há um mês, a Métrica começou a testar o modelo em que colaborador tem um dia fixo da semana para descansar, além do fim de semana de praxe. “Após o nascimento da minha filha estipulei para mim um dia da semana para me dedicar por completo às atividades em família, e isso fez com que eu produzisse mais. Foi aí que percebi que esse não poderia ser um privilégio só meu. Pessoas felizes e descansadas são mais criativas”, defende.

A Métrica tem 12 colaboradores. Três funcionárias já estão nesse formato de jornada, a expectativa é que até o ano que vem, toda a equipe seja incluída na experiência. “Optei por começar com as mulheres. Já conseguimos perceber uma otimização na resolução das demandas, inovação e, sem dúvida, o clima organizacional é um indicador que melhorou”.

A empresa alcançou uma melhor performance sem necessidade de redução salarial, conforme complementa a CEO. “O feedback tem sido extremamente positivo. Historicamente, as mulheres têm acumulado atividades domésticas, familiares e laborais. A sobrecarga mental é absurda e a possibilidade de um dia a mais para cuidar de si, da sua saúde mental e física é mais que merecido”.

Para a especialista em Gestão Empresarial e professora de Relações Internacionais da Unijorge, Lorene Sampaio, o modelo da semana de 4 dias é uma mudança necessária, uma vez que a pandemia destacou a importância de alinhar o trabalho tanto às necessidades da empresa quanto às do colaborador.

“Para a empresa, a jornada reduzida permite uma redução de custos com espaço físico, e para o colaborador representa saúde mental e maior presença junto à família. Quando a empresa percebe a importância de adequar melhor às suas atividades a realidade profissional, as mudanças na jornada de trabalho podem representar ganhos significativos para todos”, comenta.

A professora ainda acrescenta: “As condições de trabalho precisam que ser revistas, compreendendo novas formas de revisar metas, tarefas, questões salariais e horas extras. O mercado de trabalho brasileiro está em constante transformação, e há uma procura maior por parte dos profissionais por oportunidades mais dinâmicas, como no caso da jornada de 4 dias”.

Gerente sênior da recrutadora PageGroup no Norte e Nordeste, Rodolfo Pagano, concorda que de uma forma geral, o movimento da semana de 4 dias é benéfico. “Pensando na competitividade das empresas e conseguindo absorver os principais talentos, isso pode se tornar uma realidade mais ampla em breve, porque quem dita a regra do mercado é o talento, que, por sua vez, cobra essa flexibilidade”.

Para ele, é inegável a revolução que a pandemia provocou, mostrando que é possível manter produtividade mesmo não estando todos os dias na empresa. Também ficou claro, durante o confinamento, como é importante criar momentos de troca com as equipes, mesmo virtualmente, e que a sobrecarga é muito negativa para todos os aspectos da vida.

“É um caminho sem volta: quanto mais resistentes as empresas forem, maiores serão as chances de perder bons executivos para quem oferece modelos flexíveis, e maior ainda será a dificuldade para repor estas posições”, opina Pagano.

Folga

Se a adoção da semana de 4 dias ainda é tímida, por outro lado, já se percebe uma predisposição maior das empresas em adotar um dia off no mês. É o caso da marca baiana de moda Soul Dila, que implementou a Soul Sexta, uma folga na última sexta-feira de cada mês. A empresa criou ainda uma área para cuidar das questões ligadas ao bem-estar dos seus 71 colaboradores, o setor de Energia positiva, como explica o líder, Eduardo Bahiana.

Tudo começou depois de um afastamento de seis meses por questões ligadas à ansiedade. Eduardo retornou ao cotidiano da marca enxergando a necessidade de um setor que estivesse mais próximo e evoluísse no cuidado e atenção à equipe. “A pandemia acabou sendo um combustível a mais para a sobrecarga de trabalho, com aumento exponencial de síndromes ligadas à ansiedade. Abriu então essa lacuna e surgiu o setor de Energia Positiva, que vai além, junto com a necessidade de equilibrar a vida pessoal e o dia a dia de trabalho, de modo que andem juntos”.

O day off em uma sexta-feira é uma das ações desse setor. A intenção da marca é também trazer mais dias de folgas. A área de Energia Positiva implementou outras ações, entre elas a folga no aniversário, meditação on-line semanal e aulas de Yoga.

“Percebemos que no momento que ainda não seria viável a redução da jornada de trabalho para 4 dias, porém, é um movimento que achamos bem interessante. Foi então que tivemos a ideia de trazer o Soul Sexta. Já sentimos uma motivação maior, uma grande satisfação do nosso time em ter mais autonomia para administrar o seu próprio tempo e suas demandas”, avalia o executivo.

A Natura é outra empresa que apostou na redução de carga horária na sexta-feira. No Sextou Natura, os colaboradores que trabalham em horário administrativo podem encerrar o expediente às 15h todas as sextas, compensando essas horas ao longo da semana. A gerente de Benefícios Natura, Marta Moreno, ressalta que essa iniciativa é fruto de um movimento de escuta, após pesquisas internas.

“Houve melhora em diversos aspectos, como produtividade, engajamento e nas relações de trabalho. Não existe um único caminho, cada empresa deverá encontrar o formato que melhor se adapte à sua cultura corporativa e às necessidades de seus colaboradores. Durante a pandemia reforçamos a crença na importância de ouvir as pessoas, entender o momento de vida e suas necessidades para que os programas assim sejam uma solução para elas”.

Professora do curso de Psicologia da Unifacs e especialista em Psicologia do Trabalho, Fernanda Machado da Cunha alerta que é urgente cuidar do clima organizacional. “É importante que as empresas adotem pesquisas de clima e outras ferramentas que escutem as necessidades dos trabalhadores para que possam ser assertivos em suas práticas de gestão de pessoas”.

Nesse sentido, práticas que melhorem a qualidade de vida dos trabalhadores são determinantes. Nenhuma empresa mais pode viver sem. “Apostar em jornadas híbridas, ofertar benefícios que facilitem o acesso ao lazer e atividades físicas, bem como proporcionar jornadas flexíveis, tarefas adequadas a cada cargo, remuneração justa, bom relacionamento entre líderes e liderados e estímulo à diversidade são algumas das práticas que podem ser adotadas”, sugere.

Desafios

As leis trabalhistas permitem a implantação da semana de 4 dias? Quem responde é o sócio da área trabalhista do Veirano Advogados, Luiz Guilherme Migliora. Ele ressalta que discussão é sobre redistribuir, a fim de evitar problemas na equação entre os empregados que não vão querer receber menos e as empresas não vão querer pagar o mesmo salário por menos horas.

“As empresas brasileiras podem fazer os 4 dias, desde que você mantenha a jornada para o mesmo salário. A lei autoriza, por exemplo, trabalhar de segunda a quinta durante 10h por dia. As duas coisas são possíveis: tanto abrir mão de trabalhar 40 ou 44 horas para trabalhar 32, ou implantar uma jornada de 40 ou 44 horas com 4 dias”.

Essa é uma das principais questões que as empresas precisam ponderar antes de decidir testar o modelo ou não, como alerta o presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), Vitor Igdal. “Na prática, é necessário analisar se a redução da jornada se encaixa na necessidade de entrega da produção de serviços e bens, a depender da atividade. Porém, essa não é uma mudança fácil. Se não houver um dimensionamento ideal, o efeito pode ser reverso. Adotar essa estratégia vai exigir que quebre alguns paradigmas e capacidade de adequação”.

Outro ponto de atenção é entender quais as modalidades de negócio que esse formato de jornada tem aderência. Os segmentos que podem ser beneficiados são os com organizações mais inovadoras, criativas e digitalizadas, diz Igdal. “Empresas de marketing, publicidade, eventos, agências de turismo e startups podem ter uma maior aderência para adotar o modelo de trabalho em questão. É fundamental a ter uma cultura organizacional clara, um bom planejamento e processos bem definidos para que o profissional possa entregar mais produtividade com menos tempo de trabalho”, completa.