8 dicas para fazer trabalho voluntário e melhorar o seu currículo

Ainda visto no Brasil como mera filantropia, o trabalho voluntário tem sido encarado por diversas organizações como um incremento importante no currículo de estagiários, trainees e contratados.

Isso porque realizar esse tipo de tarefa indica que o voluntário em questão busca desenvolver competências, ganhar experiências e adquirir novos conhecimentos, afinal, as atividades voluntárias também coloca o profissional diante de desafios, soluções de problemas, cumprimento de metas, relacionamento interpessoal, necessidade de liderança, além de acrescentar experiências ao currículo e histórias interessantes para contar nas entrevistas de emprego.

Vale lembrar que toda atividade onde há a doação de tempo para ajudar pessoas que precisam de ajuda, realizada sem remuneração, é chamado de trabalho voluntário. Atualmente, existem trabalhos voluntários diversos que englobam atuação aleatória ou nas áreas específicas de formação e conhecimento. O trabalho realizado nas empresas júnior, clínicas escolas, farmácias escolas, escritórios de contabilidade, reforço escolar, são alguns exemplos dessa prática que pode ser bem vantajosa para a organização que oferece e para quem se dispõe a atuar dessa forma.

Ganha x ganha

Para a sócia fundadora da Plataforma de empregabilidade Tage, que reúne candidatos, empresas e instituições de ensino, Denise Asnis, o maior atrativo da atividade voluntária é que ela garante ganhos para todos os envolvidos. “Ao incentivar os adolescentes a praticá-los, eles aprenderiam e se desenvolveriam muito sobre as competências socioemocionais, sobre relações de trabalho e conceitos técnicos, mesmo sem atuar em atividades técnicas e formais”, ressalta.

A Coordenadora de Projetos de Recrutamento & Seleção da Matchbox Janaína Azevedo acredita que o trabalho voluntário é uma excelente oportunidade para as pessoas desenvolverem habilidades e competências que podem torná-las mais preparadas para o mercado de trabalho. “A partir do trabalho voluntário, é possível desenvolver empatia, responsabilidade social, comunicação, comprometimento, além de ser possível descobrir novos hobbies ou novos caminhos a serem seguidos na vida profissional”, pontua.

Janaína Azevedo destaca o fato de que o trabalho voluntário é um potencial desenvolvedor de soft skills, que são habilidades muito procuradas no mercado de trabalho (Foto: Divulgação)

Para Denise, é fundamental que as empresas, ONGs ou institutos educacionais que se comprometem com esse modelo. “As organizações devem apoiar na definição de um modelo pedagógico e objetivos de aprendizagem inspirados no sucesso dos modelos de aprendizagem ativa”, defende.

Primeiro emprego

A Gerente de empregabilidade da PreparaTODOS e responsável pela PreparaVAGAS Cecília Barçante destaca que os trabalhos voluntários também são ótimas opções para aqueles estudantes que estão em busca da primeira oportunidade de emprego.

“Afinal, as atividades desempenhadas podem ser descritas no currículo, mostrando que, apesar dele não possuir um trabalho formal, está aproveitando outras oportunidades para adquirir experiências e ter um currículo mais rico e diversificado”, diz. Cecília lembra ainda que, em algumas empresas, o trabalho voluntário pode, inclusive, ser até um pré-requisito, por exemplo.

Cecília Barçante destaca o peso das atividades voluntárias que podem ser até um critério de seleção em algumas organizações (Foto: Divulgação/Giselli Fioravante)

“Unir as necessidades de uma organização ao desenho de carreira de um estudante seria o ideal, mas se não for possível, é importante buscar atuações voluntárias onde haja prazer, mesmo que, por hora, isso não agregue muito valor ao currículo”, esclarece.

Na hora de preparar o currículo, o trabalho voluntário deve entrar no campo informações complementares e o profissional – esteja formado ou em formação – pode destacar realizações que não cabem em outras partes do currículo, como cursos de curta duração, intercâmbio etc.

Denise explica que, de um modo em geral, esse tipo de atividade não determina funções ou cargos específicos, pois o voluntário é aproveitado nas atuações mais urgentes. Para ela, antes de escolher um trabalho voluntário, é preciso levar em consideração os projetos e propostas que mais se alinham com a área de atuação, as atividades ou responsabilidades que o individuo tem melhores condições de exercer/assumir.

Garanta sua vaga

1- Amplie sua rede de relacionamento e deixe as pessoas saberem que você está buscando oportunidades. A sua rede ajuda a deixar seu nome em evidência e a levar a mais pessoas seus interesses.

2- Enfatize suas habilidades sociais. Um dos fatores diferenciais nos processos seletivos são as habilidades sociais. Evidencie as que você tem como Habilidades de comunicação, de organização, interpessoais, para resolver problemas, atenção aos detalhes, gerenciamento de tempo, criatividade, adaptabilidade ou flexibilidade, trabalho em equipe e liderança nata.

3. Pense em aproveitar oportunidades com remuneração inferior ou não remunerada por um tempo, para ser conhecido e reconhecerem seus talentos.

4. Seja claro sobre sua motivação - afinal, sem a experiência comprovada de trabalho, os empregadores naturalmente vão querer provar que você está realmente interessado nessa carreira específica e não apenas procurando um emprego para pagar as contas.

5. Seja criativo ao mostrar seus talentos. Muitas carreiras, especialmente as que são baseadas em arte e criatividade, podem dar mais atenção se mostrar trabalhos de escola ou que fez por hobbie.

6. Continue a se desenvolver ou estudar. O conceito de lifelong learning - aprendizado por toda a vida é a prática de nunca parar de estudar e aprender, ou seja, é o hábito de continuar adquirindo novos conhecimentos mesmo depois da conclusão do curso de graduação. E nunca esteve tão em evidência quando no nosso tempo, pela velocidade das tecnologias e dos mercados.

7. Procure aplicativos que intensificam sua experiência de busca de emprego de forma mais ágil e assertiva. Poderá aplicar para uma vaga e se surpreender ao descobrir que pode ser o candidato mais qualificado ou aparecer novas oportunidades porque seu perfil está avaliado e suas competências certificadas.

8. Se não receber retorno, dos processos seletivos, peça feedback. Você pode enviar um e-mail amigável pedindo feedback honesto sobre sua inscrição. É uma ótima maneira de aprender mais sobre quais ajustes você pode fazer em seu currículo e o que você pode fazer para melhorar seu desempenho geral na entrevista.

(Fonte: Denise Asnis)