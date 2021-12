'A dor da perda não pode nunca me paralisar', diz mãe de Marília Mendonça

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, apareceu em público pela primeira vez após a morte da cantora nesta quarta-feira (8), para participar de uma homenagem e receber o prêmio de Melhor Cantora do Prêmio Multishow 2021 representando a filha. Ela subiu ao palco ao lado do filho, o sertanejo Gustavo, e do empresário Wander Oliveira.

Além da premiação dedicada a Marília, Ivete Sangalo, Luisa Sonza e Iza, que estavam concorrendo na mesma categoria e pediram à produção, ao lado de Anitta, para que o prêmio fosse para Marília, cantaram sucessos da carreira da Rainha da Sofrência.

Ao Uol, Ruth disse que agradece o carinho das pessoas e que não vai deixar a dor do luto pará-la. Marília morreu no dia 5 de novembro, aos 26 anos, em um acidente de avião em Minas Gerais.

"Quero agradecer por essa homenagem em uma festa tão linda. Tive a oportunidade de conhecer (o prêmio). Não era assim que eu gostaria de conhecer, né? Mas vim representar a minha filha. Agradeço ao carinho do Brasil, dos fãs e de todos que oram por mim. A nossa força vem do povo, e nós vamos continuar. O sangue dela está na minha veia, então ela está viva", afirmou Ruth.

A mãe acrescentou que vai lutar para que o legado da filha continue vivo. Marília tinha músicas em parceria já gravadas, deixou várias composições e também estava envolvida em seu último trabalho, o projeto As Patroas, ao lado das amigas Maiara e Maraisa. "Vamos seguir com os projetos que ela deixou encaminhado. Vamos continuar com os sonhos que ela tinha. Afinal de contas, Marília está em nós. Ela não ia querer ninguém triste ou cabisbaixo, e sim lutando pelo seu trabalho", disse.

Ela agradeceu palavras de carinho que recebeu da cantora baiana Ivete Sangalo. "Ivete me falou uma palavra de conforto quando saímos do palco. Estamos num momento em que todos me dão força. Deus tem me dado força para que eu continue nessa luta. Está doendo, né? Doeu no Brasil, no mundo, e a minha dor só eu e Deus sabemos. Essa dor da perda não pode nunca me paralisar", avaliou.

A mãe lembrou ainda que Marília deixou o filho Leo, que completa 2 anos na semana que vem, que agora tem a guarda compartilhada pela avó e pelo pai, o sertanejo Murilo Huff. "Tenho o pequenininho, o Leo, né? Ele é de boa igual a mãe, fala alto, barulhento, e tenho agora um filho começando a carreira. Ou seja, são milhões de coisas que a Marília deixou e nós vamos continuar", diz.