A Fazenda 2020: Tays e Biel vão para debaixo do edredom juntos

A madrugada deste sábado (19) foi animada em A Fazenda 12, reality da Record TV. Após a festa, os peões Tays Reis e Biel foram dormir juntos de conchinha debaixo do edredom e os movimentos que os dois fizeram na cama deixaram os fãs intrigados.

“Biel e Tays tão transando???” questionou uma internauta, “O mundo acabando e Biel e Tays: Faça amor, não faça guerra” comentou outra fã, “Biel e Tays transaram ou ele só fez um bico de Dj pra ela?”, brincou outro seguidor no Twitter. "Transando acho que não, mas roçando tão", concluiu outra.

Biel e Tays tão transando??? É isso mesmo???? Pelo menos é o cu, n engravida #AFazenda12 pic.twitter.com/vcH7LbdNk2 — bad lari ⚡️???????????? | vem ai AFDQ (@LarissaNovelas) September 19, 2020

O casal ficou na cama deitado de conchinha por um tempo e gerou comentários entre os peões. No entanto, devido aos barracos e as constantes perturbações dos colegas, Tays preferiu deixar a cama de Biel.

Após isso, Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, chegou a ir até a cama do cantor e 'conferiu' se o pênis de Biel estava ereto. O jornalista foi até ele, puxou a coberta e ficou olhando diretamente para seu pênis. Não foi possível entender a conversa em tom de cochicho entre ele, pois neste exato momento ocorria um barraco generalizado na casa, mas entende-se que Biel se divertiu com a situação e relatou a “dormida” com Tays.

(PlayPlus/Record/Reprodução)

Tays é a única baiana do programa, Ela é ex-vocalista da banda Vingadora. Já o cantor Biel tem chamado atenção por ser um participante polêmico e estar presente em várias polêmicas do programa.