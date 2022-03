A sedutora família Bridgerton está de volta à Netflix

A Inglaterra do século XIX era encantadora. Ou, ao menos, aquela Inglaterra a que estamos acostumados a ver no cinema, cheia de glamour. E é assim que o país europeu é retratado em Bridgerton, série que estreou no ano passado na Netflix e se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. Amanhã, para alívio dos fãs, chega, finalmente, a nova leva de episódios da produção baseada nos livros de Julia Quinn.

Mas o que seria de todo aquele glamour sem uma bela história de amor, cheia de reviravoltas? Nos episódios anteriores, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page) cativaram a audiência graças à química que havia entre os personagens e os atores. Se você vibrou com esse romance, temos uma má notícia: na segunda temporada, somente Daphne está de volta. Mas está tudo bem entre o casal e o marido dela é até citado em alguns momentos.

Charithra Chandran é Edwina Sharma e Simone Ashley vive a irmã dela, Kate. Anthony Bridgerton, vivido por Jonathan Bailey, decidiu tornar-se o patriarca dos Bridgerton e está à procura de uma esposa

Se o Duque de Hastings saiu de cena, Penelope (Nicola Caughlan), revelada ao público como Lady Whistledown, segue causando alvoroço na sociedade com suas fofocas.

Mas não é por falta de romance que você vai deixar de assistir aos novos episódios. É que, desta vez, quem está louco para se casar é Lorde Anthony Bridgerton (Jonathan Beiley), herdeiro mais velho da família e visconde. Portanto, não vão faltar aquelas luxuosas festas para que o lorde conheça suas pretendentes.

Anthony, que é o protagonista desta nova temporada, já estava desistindo de encontrar sua amada, quando finalmente, conhece a jovem Edwina Sharma (Charithra Chandran), que chegou da Índia sob a tutela da irmã mais velha, Kate (Simone Ashley), que tem a missão de encontrar um marido para a garota.

Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele, que não queria exatamente um amor verdadeiro, mas uma esposa que lhe permitisse ascender como patriarca de sua família. Kate então decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as discussões de Kate e Anthony apenas os aproximam. O que virá daí pra frente, deixo que você, leitor, imagine.

"Kate e Anthony são o espelho um do outro. Eles têm essa responsabilidade de colocar a família acima de tudo, mesmo acima deles em certos momentos, em detrimento deles", diz Chris Van Dusen, showrunner de Bridgerton, em entrevista coletiva virtual da qual o CORREIO participou, também com o elenco da série.

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton): será que finalmente vão se envolver?

Jonathan Beiley acredita que seu personagem realmente ama sua família. "Acho isso fascinante. Esta temporada se aprofunda no passado de Jonathan e ele tem muito a amadurecer. É um longo percurso até que ele conhece Kate".

Para Simone Ashley, Kate, sua personagem, não procura um marido só para a irmã, mas para ela mesma. Para a atriz, Kate também sonha em casar-se: "Todos queremos achar um amor e eu acho que essa é a origem de Kate, é a base de todas as suas camadas, ela quer isso. A responsabilidade que ela tem diante de sua família e sua irmã é essa, mas especialmente na primeira metade desta temporada, tem algo que vai mostrar sua vulnerabilidade e o que ela realmente quer, lá no fundo", diz a atriz, que foi a Olivia Hanan de Sex Education, outra série da Netflix.

E as cenas quentes e cheias de tensão sexual que vimos na primeira temporada vão acontecer de novo? Segundo Chris Van Dusen, sim, mas nada será gratuito:

"A questão não é a quantidade de cenas de sexo. Mas esta temporada é tão sexy quanto a primeira. Em alguns momentos, as mãos dos personagens mal se tocam, mas há emoção aí. Usamos as cenas de sexo para contar uma história. Não fazemos essas cenas só pelo sexo".

E já pode se preparar, pois o showrunner confirmou que vem aí uma terceira temporada.