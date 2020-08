Academias de Feira de Santana podem reabrir a partir da terça (11)

A prefeitura de Feira de Santana autorizou a reabertura das academias de ginástica da cidade a partir da terça-feira (11), cumprindo protocolos para evitar a disseminação do coronavírus.

As academias devem seguir regras como manter o distanciamento entre clientes, aulas com agendamento prévio e proibição do uso simultâneo de equipamentos, comum no revezamento entre frequentadores.

“Liberamos porque sabemos que as academias terão com os seus clientes todos os cuidados para voltarmos a ter uma prática esportiva segura. Confio muito nesse trabalho porque trata-se de um trabalho de profissionais. As medidas foram dadas pelos próprios profissionais das academias que sabem como evitar a transmissão do coronavírus”, diz o prefeito Colbert Martins (MDB).

Colbert destacou que a cidade está em "redução permanente e sustentável" do número de casos da covid-19. Atualmente, 50% dos 18 leitos de UTI do hospital de campanha estão ocupados. Já dos 50 leitos clínicos, sete atendem pacientes com o novo coronavírus, ou seja, 15%.

“Estamos diante de um momento de maior segurança, do ponto de vista da saúde. Mas a gente precisa continuar a ter um cuidado na retomada dessas atividades econômicas”, afirma o prefeito.