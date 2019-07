Ação de incentivo à leitura marca estreia da novela Bom Sucesso

“Você leu um livro? Gostou? Ao invés de guardá-lo na prateleira dê para outra pessoa. Para um amigo, um vizinho, para o colega, para que ele possa também ler e participar desta leitura”, pede Zulu Araújo, Diretor da Fundação Pedro Calmon (FPC), responsável pelo projeto de incentivo a leitura Leia e Passe Adiante. A iniciativa foi escolhida para uma ação conjunta entre o órgão e a TV Bahia nesta segunda (29), na Estação da Lapa, que marcou o lançamento da nova novela das 19h da Globo, Bom Sucesso.

Na trama a personagem Paloma, vivida pela atriz Grazi Massafera, ama o mundo dos livros e se envolve com Marcos, personagem de Romulo Estrela, filho de Alberto, Antônio Fagundes, dono de uma editora. A personagem de Grazi é tão apaixonada por livros que na história seus três filhos foram batizados com grandes nomes da literatura brasileira e mundial, Alice, Gabriela e Peter.

Ação na Estação da Lapa marcou o lançamento da novela Bom Sucesso (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Para Zulu, a parceria, que volta a acontecer hoje, das 8h às 17h, foi bem positiva e criativa e pôde estabelecer uma relação entre a ficção e a realidade, além de ter sido um momento onde eles puderam aplicar uma pesquisa para conhecer melhor o perfil do leitor de Salvador, que nas últimas pesquisas foi considerada a cidade mais leitora do Brasil.

Muitos pedestres que estavam de passagem pela estação pararam para adquirir um livro. Em duas horas de ação, mais de 100 pessoas já tinham parado no estande. Entre elas estava a estudante de Letras Yasmim Belmonte, 21, que amou o projeto e adquiriu um livro de contos de uma autora que já serviu de inspiração para ela.

Para a estudante de Licenciatura em Teatro, Adriane Castro, 21, a iniciativa é muito interessante e uma coisa que sai do comum. “É algo que a gente não espera, uma campanha que te dá livros! Normalmente não se dá livros, se tira livros. O conhecimento é mais ceifado do que é divulgado, então você sai de uma estação que passa vários tipos de pessoas e se depara com uma pessoa dizendo, ‘você quer esse livro?’. Ganhar um livro é muito importante’, explica.

A estudante Adriane Castro aprovou a iniciativa (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

A campanha Leia e Passe Adiante começou em 2005 e integra algumas ações, como a de deixar um livro usado e levar outro. O foco do projeto é difundir a leitura, principalmente entre o público adolescente. Entre as ações por todo o estado, mais de 3.000 livros já foram trocados. “Esse é o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo em diferentes espaços da sociedade, bibliotecas, terminal rodoviário e metroviário. A gente vem passeando pelo interior em eventos literários", explica Bárbara Falcon, Diretora do Livro e Leitura da FPC.

No dia do seu aniversário de 5 anos, acompanhada da avó, Celi Menezes, 70, a pequena Sofia Menezes, ganhou um livro infantil da ação. A menina estava bem animada com o presente e a avó confessou que incentiva a neta a ler e até mesmo tira um tempinho para ler para ela. “Eu incentivo ela demais, inclusive incentivo a escrever o nome para ela já ir começando”, conta.

Animada, Lindinalva Souza, 71, procurava um livro de romance, ela trabalhou em uma biblioteca por muitos anos e desenvolveu amor pela leitura. “Eu gosto muito de ler, gosto de palavras cruzadas. Gosto de tudo que melhore a minha mente’, conta.

Além do Leia e Passe Adiante, a Fundação Pedro Calmon está com um concurso de poesia e redação com tema livre para alunos do ensino fundamental e médio de todo estado. As inscrições podem ser feitas através do site.



*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira