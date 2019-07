Ação marca lançamento da nova temporada do The Voice Brasil

Quem não fica animado quando vê um talento da música baiana aparecer na televisão? Sempre bate aquele orgulho de ver o estado, marcado por exportar grandes vozes para o mundo da música, ser representado em shows, festivais e realities.

Algumas das figuras que apareceram no The Voice Brasil, na TV Globo/TV Bahia, se reuniram nesta terça (30), no Shopping Piedade, para lembrar bons momentos de suas participações e dar uma palhinha em algumas canções conhecidas da galera.

Aila Menezes, logo abaixo, relembrou sua apresentação às cegas no reality usando seu leque (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O evento marcou a estreia da oitava temporada do reality musical, que estreia nesta terça (30). Estavam no encontro, que aconteceu horas antes da exibição do primeiro episódio, os cantores Tiago Velame, Aila Menezes e Gab Ferreira além de Kiko Salli e Jeanne Lima, que apareceram no programa como uma dupla, mas hoje seguem carreira solo.

O bate-papo aberto ao público reuniu fãs, admiradores da música e os curiosos que passavam pela praça do estabelecimento comercial, e foi mediado pelo jornalista e apresentador do programa Mosaico Baiano, Pablo Vasconcelos.



O cantor Tiago Velame integrou a equipe de Ivete Sangalo (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Um momento como esse é importante não só para chamar a audiência, mas também para manter a cultura musical do nosso país”, afirmou Aila, que participou do The Voice em 2013 e integrou o time do também baiano, Carlinhos Brown.

A conversa entre os artistas, em um tom muito bem-humorado, mostrou como o reality foi capaz de unir as figuras para além do backstage, lembrando do esforço e dos momentos difíceis durante as temporadas.

Tiago Velame, que levou a canção internacional All Of Me, de Jhon Legend, para a audição às cegas, disse que a cada fase era difícil ver colegas deixando os palcos: “Todo mundo aqui virou uma família, a amizade ficou muito forte, não existia isso de torcer contra o outro”.

Gab Ferreira chegou à semifinal do programa em 2017 (Foto:Arisson Marinho/CORREIO)

A ideia de Gab, que chegou até as semifinais na mesma temporada, é a mesma. Para a cantora, o grande desafio do The Voice é “contra você mesmo”. E a fórmula de surpreender os jurados e se reinventar durante a competição é mesmo o que o público gosta, como disse Jucideise Brandão, de 28 anos, que afirmou que sua torcida vai mesmo para aqueles que “se esforçam nas apresentações do programa”.

Entre o público que curtiam o evento, três amigos faziam questão de acompanhar as notas alcançadas por cada cantor. Renato, Henrique e Isac, de 20, 17 e 21 anos respectivamente, formam o grupo Sobre o Tempo e, por uma grande coincidência, passaram pelo palco montado e resolveram ficar por ali.

Apesar das dificuldades, os jovens admitem que conseguir entrar em um programa como esse seriam um grande passo para mostrar seus trabalhos e o talento.

*com orientação da editora Ana Cristina Pereira