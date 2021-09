“Achei que iria morrer”, diz jornalista da Band vítima de assalto em SP

O jornalista Alex Ribeiro revelou que foi vítima de um assalto ocorrido na noite desta quinta-feira (23), em São Paulo. Ele contou os detalhes da violência que sofreu durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band, na tarde de hoje (24).

“Eu estava normalmente dentro do carro, vidro fechado, parei no lado esquerdo e o celular não estava nem no aplicativo, tava aqui do lado, porque eu conhecia o caminho e não tinha necessidade. De repente eu parei e tenho mania de olhar para o lado, nem é por assalto, é que eu acho que estou apertando os motociclistas e alguns são bravos. Foi o tempo de eu parar e bater o olho no cara fazendo assim [gesto da arma]. Ele começou a bater no vidro e disse: ‘abre, abre, abre”, relatou Alex.

“A primeira coisa que eu pensei, juro por Deus, foi o latrocínio. Eu, de verdade, não é exagero, achei que ali eu iria morrer. Pensei: ‘Ele vai atirar na minha cabeça”, contou o jornalista.

Após seu relato, ele afirmou estar bem e tranquilizou o público.