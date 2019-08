Adriana Araújo disputa título latino do Conselho Mundial de Boxe

A pugilista Adriana Araújo disputará o título latino do Conselho Mundial de Boxe (CMB), domingo (11), na Arena de Lutas, em São Paulo. A baiana enfrentará a argentina Yamila Abellaneda no combate principal do Boxing For You 6.

A primeira e única mulher brasileira medalhista olímpica no boxe – bronze em Londres-2012 – subirá ao ringue com 100% aproveitamento na carreira profissional, após três vitórias.

''Esse com certeza é o ápice da minha carreira. Estou mais madura, ciente do que quero para minha vida. Momento único e que sempre quis: buscar títulos no boxe profissional. Boxe olímpico abriu portas para mim, principalmente após a medalha. Estou conseguindo treinar bem e trabalhar muito bem a parte técnica e a parte física'', analisa Adriana.

Ela estreou na categoria profissional em 2017, depois de disputar também a Olimpíada do Rio-2016. Hoje aos 37 anos, mira não só o cinturão latino. “Espero dar um show e fazer um espetáculo, porém, da minha forma, sendo Adriana Araújo. Estou treinando muito para ter esse cinturão e ir mais longe. Não somente ser campeã latino-americana, mas sim mundial. O principal para mim é unificar todos esses títulos”, declara a pugilista.

A luta será a única entre mulheres na noite. Serão sete ao todo, com início às 20h. O também baiano Robenilson de Jesus estará na penúltima, contra o chileno Robinson Laviñanza.