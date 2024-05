FUTEBOL

No Rio, Renato Gaúcho explica saída de Porto Alegre: 'Fiquei ilhado'

Ao lado da filha Carol Portaluppi, técnico reforçou a necessidade de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Estadão

Publicado em 9 de maio de 2024 às 14:22

Renato Gaúcho apareceu ao lado da filha Carol Portaluppi em live nas redes sociais Crédito: Reprodução

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, postou um vídeo nesta quinta-feira (9) ao lado da filha Carol Portaluppi, onde reforçou a necessidade de doações para as vítimas das enchentes que atingiram todo o Estado do Rio Grande Sul. O treinador explicou, ainda, o motivo de ter deixado a capital gaúcha.

"Antes de mais nada, um abraço bem apertado. Fiquei ilhado e fui resgatado. As autoridades pediram para as pessoas saírem da cidade. Foi o que fiz. Vim para o Rio", disse o ex-jogador ao lado da filha.

Bastante abatido, Renato disse estar abalado pelo sofrimento das pessoas que foram afetadas pelas chuvas. Resgatado do hotel Deville, onde mora, ele foi transferido para o Hilton. Como o segundo hotel ficou sem água, o treinador gremista optou por viajar para o Rio.

"Estando no Rio Grande do Sul ou aqui (no Rio) o importante é ajudar as pessoas que estão necessitando. Estou com minha filha, vinha dormindo mal, inclusive. Tenho procurado auxiliar as pessoas, acabamos de ajudar crianças, idosos e animais. Quem fizer a sua parte, vai diminuir o sofrimento do povo gaúcho", afirmou o treinador.

A filha Carol também participou do vídeo e mandou uma mensagem incentivando as pessoas a colaborar com qualquer tipo de contribuição. Ela tem sido atuante na divulgação de informações sobre os resgates no Estado e também trabalha angariando doações