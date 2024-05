ELEIÇÃO x SHOW

‘Não comprem’: prefeito do Rio diz que não dará autorização para show de Bruno Mars na cidade

A causa é a proximidade com o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 do mesmo mês

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de maio de 2024 às 09:25

Bruno Mars no Brasil Crédito: Redes sociais

Uma postagem do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pegou os fãs do cantor Bruno Mars de surpresa. O gestor público pediu, nesta quinta-feira (9), em postagem no seu perfil no X (antigo Twitter), para que as pessoas não comprem os ingressos à venda para o show do artista, anunciado para o dia 4 de outubro.

“Não comprem!!! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa LiveNationBR [empresa produtora do evento]! Vou acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar”, escreveu.

A polêmica começou no dia anterior, na quarta-feira (8), quando Paes, também pela rede social, informou que o município não vai autorizar a realização do show do artista na cidade, agendado para o dia 4 de outubro. O motivo: a proximidade com o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 do mesmo mês.

De acordo com o prefeito, “o processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal”. Com isso, ele afirmou ser “um absurdo” realizar qualquer evento no país na véspera das eleições, pela necessidade de mobilização desses agentes públicos para atuar no processo eleitoral.

Paes disse ainda que a produção do show foi informada no mesmo dia da divulgação da data do evento no Rio. “Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível”. O prefeito encerrou dizendo que, em outro período, será uma honra receber Bruno Mars no Rio.

