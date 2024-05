DIA DAS MÃES

15 presentes de até R$ 100 para as mamães

As opções variam entre chocolates, brincos e artigos de beleza

Yasmin Oliveira

Publicado em 9 de maio de 2024 às 05:30

Shoppings de Salvador estão com diversas opções de presentes Crédito: Divulgação

Utilizando do bom baianês, o dia das mainhas está chegando. Não precisamos de data para lembrar a importância delas em nossas vidas, mas com a proximidade do segundo domingo de Maio, a corrida pelo presente perfeito está acirrada.

A estudante universitária Inara Souza, 22, garantiu seu presente ainda nesta quarta-feira (8). Por ter uma mãe bastante vaidosa, ela escolheu algo que fosse diferenciar no guarda-roupa e que pudesse sempre ser utilizado.

“Eu estava muito na dúvida sobre o que dar pra minha mãe de presente, todo ano eu fico nessa, porque minha mãe é uma mulher muito vaidosa, um tantinho assim consumista, então ela tem muita coisa. Sempre acabo dando algo que ela já tem, mas que vai agregar ali no guarda-roupa dela, esse ano eu resolvi investir em um colar de madrepérola com um formato diferente”, conta.

Enquanto a assistente social Geovana Pereira, 26, decidiu presentear a mãe com um de seus favoritos. “Comprei uma orquídea de manhã (8). Minha mãe é apaixonada por plantas e flores, a casa é sempre cheia de verde. Essa flor é uma das minhas favoritas e vou precisar esconder em casa para evitar estragar a surpresa”, relata.

Em busca de ajudar os filhos e filhas a escolher o presente perfeito para suas mães, O CORREIO separou uma seleção de 15 presentes de até R$ 100.

Loja Garage no Shopping da Bahia está com opções de brincos por R$ 69,99.

A loja fica no Shopping da Bahia Crédito: Divulgação

A loja Arte em papel no Shopping Barra possui uma taça de vidro mães de 430ml por R$ 39,00.

Com opções de estampas, a loja fica no Shopping Barra Crédito: Divulgação

Um bom café, como o 3 Corações Gourmet, e uma linda xícara Alleanza de cerâmica, vão tornar o dia das mamães mais saboroso. Xícara Alleanza cerâmica com pires por R$26,90 e café 3 Corações Gourmet por R$ 16,35 no GBarbosa.

O GBarbosa está com diversas opções de presentes para as mães mais caseiras Crédito: Divulgação

A loja Natura do Shopping Paralela está com um kit da Linha Todo Dia Avelã e Cassis por R$ 57,40.

O kit com sabonetes, perfume e hidratantes está saindo por R$ 57,40 Crédito: Divulgação

No Shopping Boulevard Camaçari, a loja Affiore está com opções de semijoias a partir de R$ 29,99.

Colares e pulseiras também estão com valores entre R$ 69,99 e R$ 79,99 Crédito: Divulgação

A Avatim do Shopping Boulevard Camaçari está com um kit de hidratante e gel de banho por R$ 59.

Com diversas fragrâncias, o kit está saindo por R$ 59 Crédito: Divulgação

Para aquelas mães que amam chocolate, a Lindt do Salvador Shopping está com chocolates em promoção. O Cornet ao leite de 200g saiu de R$125,80 para R$ 94,35.

Chocolates estão entre as opções de presentes no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

No Shopping Itaigara, O Boticário está com perfumes na promoção. O Combo Nativa Spa Ameixa com body splash e sabonete está saindo por R$ 99,80.

O kit vem com um body splash e um sabonete Crédito: Divulgação

Na Fototica do Shopping Piedade, diversas armações entraram em promoção para o dia das mães. O óculos de sol da Unofficial saiu de de R$ 179 para R$ 100.

Outras armações também estão na promoção na loja Crédito: Divulgação

No Ferreira Costa da Paralela, um arranjo de orquídea está por R$ 59,90.

As flores estão entre os presentes buscados para o Dia das Mães Crédito: Divulgação

No Salvador Norte Shopping, a loja L’Acqua Di Fiori promete deixar sua mãe extremamente cheirosa com o perfume Fleur, que está saindo R$ 89,80.

A loja fica localizada no Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Na loja Flora Pura, uma máscara facial está saindo por R$55,00 no Parque Shopping Bahia.

Para aquelas que amam se cuidar Crédito: Divulgação

Para as mais vaidosas, o kit de maquiagem com paleta de sombras, conjunto de pincéis, gloss e máscara de cílios está saindo por R$95,00 no quiosque Moça do Batom do Parque Shopping Bahia.

O kit de maquiagem pode ser encontrado no Parque Shopping Bahia Crédito: Divulgação

Na Livraria LDM do Shopping Paseo, os livros 'Mulheres perfeitas' e 'Para Minha Mãe' estão saindo por R$ 50,00 reais cada.

Para as mães que amam livros, a LDM está cheia de opções Crédito: Divulgação

Na loja Avatim do Shopping Bela Vista, o kit Amêndoas Muru Muru & Patuá está saindo por R$ 63,00 e inclui necessaire, hidratante, condicionar, gel de banho e xampu

O kit vem com uma nécessaire, um hidratante, um xampu, um gel de banho e um condicionador Crédito: Divulgação