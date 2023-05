Agência da Caixa no Pelourinho é arrombada e assaltada

A agência bancária da Caixa Econômica Federal do Pelourinho, em Salvador, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (25). A Polícia Militar (PM-Ba), foi acionada para atender a ocorrência, mas não informou se algo foi levado.

Ao chegar no local, os policiais militares do 18º BPM, responsável pelo policiamento do Centro Histórico, isolaram a área e acionaram a Polícia Federal (PF-Ba). O órgão responsável pelas ocorrências de instituições federais como o banco.

A PM não informou se os suspeitos ainda estavam no local. A equipe da PF que esteve na agência realizou uma perícia e recolheu algumas provas. Questionada sobre a autoria e motivação do crime, a PF informou que não passaria mais detalhes, por a investigação ainda estar em andamento.

Em nota, a Caixa disse que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. Além disso, reforçou que está cooperando com as investigações da polícia.

Apesar do ocorrido, o banco também disse que a agência do Pelourinho funcionou normalmente nesta quinta (25), até às 16h.