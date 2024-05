NA FONTE NOVA

Instituto Mandarina participa do 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia

Entidade vai expor o seu acervo de Artesanato no “Espaço Conceito”

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 12:48

Instituto Mandarina marcará presença no 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto Mandarina, organização social que fomenta e promove geração de renda para as potências criativas da Bahia, marcará presença no 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba). O evento será gratuito e acontecerá entre os dias 17 e 19 de maio, na Arena Fonte Nova. Com o Artesanato da Bahia, o Mandarina levará a exposição ”Espaço Conceito”.

Para a fundadora e presidente do Instituto Mandarina, Neila Larangeira, dar visibilidade para o artesanato baiano em um evento de nível nacional tão importante para o setor, é uma oportunidade estratégica de divulgar o propósito da organização. “O Mandarina visa atuar principalmente dentro desse viés de valorizar a cultura popular, levando o artesanato baiano para outros públicos, a fim de ampliar o mercado de consumo deste setor e gerar ainda mais renda aos pequenos artesãos”, destaca Neila.

No ambiente assinado pela arquiteta Ana Kalil, que também fez a curadoria das peças em exposição, o público encontrará obras de artesãos que estão com seus pontos de venda na Feira, bem como peças de Mestres e do acervo do Artesanato da Bahia. O espaço pretende instigar o olhar do público para a rica produção local e seu potencial para a utilização no nosso dia-a-dia, trazendo para nossas casas objetos que fortalecem a identidade do nosso estado e geram renda para várias famílias.

“A ideia do espaço, além de ser um ambiente de recepção e descontração para quem chega ao evento, é apresentar inúmeras possibilidades estéticas e utilitárias do artesanato produzido na Bahia, inspirando e ampliando o olhar de quem consome arte", conta a arquiteta.

Com expectativa de receber 3.500 visitantes por dia, o evento é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), em parceria com as Secretarias da Cultura (Secult), do Turismo (Setur) e Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Durante os três dias de evento, o Fenaba terá uma programação gratuita que inclui feira de produtos, com 235 estandes, desfile de moda artesanal, espaço infantil, gastronomia, manifestações culturais, shows, salão de negócios e atividades de qualificação.

Inspirado na expressão "Fé na Bahia", o evento vai promover o intercâmbio entre mais de 200 artesãs e artesãos das 20 Rotas do Artesanato da Bahia, 20 mestras e mestres, a Federação de Associações de Artesãos do Estado da Bahia (Faaeb), além de dez Federações Nacionais representando a Confederação Brasileira de Artesãos (CONART – Brasil). A retirada de ingressos gratuitos pode ser feita por meio do link na bio do Instagram @fenabahia.

Instituto Mandarina

O Instituto Mandarina é uma entidade que tem por objeto social apoiar, fomentar e promover a geração de renda e o empreendedorismo, visando a inclusão social e o combate às desigualdades, com foco no estado da Bahia. Em pouco tempo de atuação, o Mandarina já apoiou mais de 200 empreendedores.

Serviço:

Espaço Conceito - 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA)

Data: 17 a 19 de maio de 2024 (sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Arena Fonte Nova (Nível 7)

Horário: 17/05 (sexta-feira): das 14h às 22h; 18/05 (sábado): das 14h às 22h; 19/05 (domingo): das 13h às 20h

Mais informações: @fenabahia