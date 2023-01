Agüero quase esqueceu filho no Catar após a Copa: 'Bebi demais'

Por pouco, o filho de Sergio 'Kun' Agüero não foi esquecido no Catar após a final da Copa do Mundo 2022. O ex-jogador se empolgou bastante nas comemorações pelo título da Argentina, que encerrou um jejum de 36 anos sem a taça. E revelou que, em meio à festa, quase deixou Benjamin, de 13 anos, no país asiático.

Agüero se aposentou por conta de problemas cardíacos no fim do ano passado. Durante o Mundial, fez parte da delegação da seleção hermana, e esteve no Catar durante toda a competição. Ele fez questão de viver o momento histórico do título com seus antigos companheiros - e de celebrar bastante em campo, após a vitória nos pênaltis sobre a França.

"Os meninos queriam me levar com eles para a Argentina. Disseram para eu me apressar porque o avião estava saindo e eu: ‘Vamos, vamos’. Eu estava indo com a seleção e lembrei que meu filho estava no quarto [do hotel], não podia deixar ele para trás. Liguei para o Benja e disse que ia para lá. Fiquei tão empolgado que esqueci tudo", disse Agüero em transmissão ao vivo, de acordo com a Tyc Sports.

O ex-jogador de 34 anos ainda admitiu que exagerou na bebida e que levou até um "puxão de orelha" de seu amigo Messi.

"Eu bebi muito, mas não comi, por isso fiquei assim. Fomos campeões mundiais.. A certa altura, Leo [Messi] ficou bravo e me disse: 'Pare'. Mas como poderia parar? Somos campeões do mundo. Eu estava tão bem, tão feliz, que acho que meu coração estava perfeito. E porque eu estava feliz, o álcool me atingiu em dobro", afirmou.