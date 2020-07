Além de filmes, drive-ins terão programação com shows e stand up comedy

Filmes clássicos, peças de teatro, espetáculos de humor, shows e palestras vão ser as atrações dos dois drive-ins que serão instalados em Salvador, em breve. O funcionamento deve ocorrer em até 15 dias, segundo os responsáveis pelos espaços. “Além de clássicos, pretendemos exibir alguns lançamentos e estamos negociando isso com uma empresa”, afirma Ricardo Cal, da Oquei Entretenimento, que vai administrar o Cine Drive-In Bahia, no Shopping da Bahia.

A Oquei já negocia a apresentação de artistas como o humorista Renato Piaba, os músicos Alexandre Peixe e Jau, além de Tio Paulinho, para as crianças.

“Já fomos procurados por bandas de fora, mas, naturalmente, vamos valorizar os artistas locais, que são nossos parceiros durante todo o ano”, diz Ricardo.

As crianças terão atenção especial, com duas sessões diárias nos finais de semana dedicadas a ela. A Oquei Entretenimento realiza eventos como o Réveillon da Bahia Marina e o Axezin Sunset.

A empresa acredita tanto no sucesso do drive-in que admite mantê-lo mesmo após a reabertura dos cinemas tradicionais e já pensa em instalar uma unidade de drive-in no interior do estado.

Os shows e os stand ups acontecerão no final de semana, à noite e, segundo a empresa, serão encerrados até as 22h, para evitar transtornos para os moradores das redondezas. Quanto à poluição sonora, Ricardo diz que não há riscos: “O som, inclusive dos espetáculos ao vivo, será recebido nos carros via frequência de FM. Não haverá som externo”. E a onda dos buzinaços, que já aconteceu em alguns drive-ins de outras cidades, será coibida segundo Ricardo.

Big Drive-In, no Centro de Convenções, receberá até 450 carros

No novo Centro de Convenções, na Boca do Rio, funcionará o Big Drive-In Salvador, administrado pela Zum Brazil.

“A inspiração veio do exterior, quando começamos a ver em outros países essa prática de sucesso, afinal, este modelo não deixa de ser uma forma de evento presencial, que traz consigo a magia dos anos 70. Uma novidade totalmente aderente ao 'novo normal'”, diz Tuca Zamaroni, CEO da empresa.

Os estabelecimentos já foram autorizados pela prefeitura, mas a abertura depende da queda de ocupação dos leitos exclusivos da covid-19: o funcionamento só ocorrerá quando esse índice for inferior a 75% durante cinco dias.

Normas sanitárias

Preocupados com questões sanitárias, os dois estabelecimentos adotarão normas rígidas. Os ingressos serão adquiridos apenas pela internet e cada veículo pode ter até quatro ocupantes, da mesma maneira que vai ocorrer no Centro de Convenções. Nos dois locais, a distância entre os carros será de aproximadamente dois metros. Ambos estabelecimentos adotarão também uma ação solidária: os frequentadores deverão levar alimentos para doação, que serão destinados a entidades filantrópicas e trabalhadores informais.

Os irmãos Ricardo Cal e Rafael Cal estão à frente do Cine Drive-In Bahia (foto: Bruno Larangeira)

Os dois espaços seguirão praticamente as mesmas normas sanitárias, incluindo a aferição de temperatura dos frequentadores na entrada. “Vamos cumprir rigorosamente o protocolo e tudo será feito online, desde a compra do ingresso até a reserva para a fila de uso do sanitário. Da mesma forma, a compra do lanche será pelo app e a entrega será feita no carro do cliente por um funcionário devidamente protegido”, ressalta Ricardo.

“Respeitaremos as regras exigidas pela prefeitura, além de adotarmos outras iniciativas, como, cabines de desinfecção, para maior segurança do público”, diz Tuca Zamaroni, CEO da Zum Brazil.

Chance de ver clássicos e cults

Pelo menos dez estados brasileiros já têm drive-ins funcionando. Somente na capital paulista, no último final de semana foram exibidos 49 filmes em dez espaços. A programação era variada e havia desde produções recentes como Coringa (2019) até cults como Conta Comigo (1986), que emocionou o público mais nostálgico.

Outro clássico moderno, Jurassic Park (1993), também esteve na programação da capital paulista.

Fãs de Quentin Tarantino também puderam matar as saudades de alguns filmes do cultuado cineasta, como Kill Bill 2 (2004), Pulp Fiction (1994) e Sin City - A Cidade do Pecado (2005).

Mas muita coisa recente também esteve na programação, incluindo produções lançadas no ano passado, como 1917, O Rei Leão, John Wick - Parabellum e Anabelle 3.

Nas bilheterias de todo o país, o filme que conquistou o público no final de semana foi Como Treinar Seu Dragão 3 (2019), visto por 1,2 mil pessoas e teve renda de R$ 29,3 mil. Na semana anterior, o líder havia sido Minha Mãe é uma Peça 3, que arrecadou R$ 23 mil.

O preço dos ingressos em São Paulo era, em média, de R$ 100 por carro. Em Brasília, a cobrança é de R$ 30 por pessoa.