Alexa traz interações divertidas para o Dia das Crianças

Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças e a Alexa, inteligência artificial da Amazon, terá novas interações e brincadeiras que podem entreter, despertar a curiosidade, estimular a imaginação e a memória da criançada. Para celebrar a data, haverá um quiz de caça ao tesouro, no qual as crianças vão respondendo a perguntas para ajudar o Capitão Perna de Pau a encontrar suas riquezas. O jogador é guiado por voz em seu navio ou submarino até encontrar tesouros escondidos, que vão desde playlists até imitações de piratas. Para viver essa aventura por voz, basta pedir: “Alexa, abrir quiz caça ao tesouro”.

A Alexa também terá uma nova canção a partir deste Dia das Crianças. Para acessar à música, cheia de efeitos sonoros especialmente pensados para os pequenos, basta pedir: “Alexa, cante a música das crianças”.

Também no 12 de Outubro, a assistente inteligente ainda terá interação especial com Cris Gouveia, músico, compositor, escritor e contador de histórias. A partir da data especial, Gouveia contará três histórias cantadas, relembrando as velhas 'cantigas', porém com o toque da inteligência artificial, já que uma delas é um dueto exclusivo com a Alexa. Para ouvir as cantigas, basta pedir: Alexa, contar a história da casinha redonda”, “Alexa, cantar o Cordel do Tongo Tongo” e “Alexa, música do catavento”.

A Alexa já faz parte da rotina das crianças, com interações e skills diversas. Para acessar essas e outras interações basta pedir: