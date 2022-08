Alice Wegmann estrela série sobre feminejo com personagem inspirada em Marília Mendonça

Os fãs de música sertaneja podem ficar felizes, pois a série Rensga Hits! chegou ao Globoplay. Os quatro primeiros episódios da produção foram lançados nesta quarta-feira (4), na plataforma.

Inspirada no universo do 'feminejo', a história já ganhou o coração de alguns telespectadores, que assistiram aos dois episódios iniciais na noite de terça (3), exibidos pela TV Globo. A exibição contou com a estreia de Rafa Kalimann como atriz em uma pequena participação, além de uma aparição de Naiara Azevedo como ela mesma.

O serviço de streaming lançará mais dois episódios a cada semana, nos dias 11 e 18 de agosto, completando os oito capítulos da trama. Além disso, até a próxima segunda, 8, o primeiro episódio poderá ser visto por não assinantes.

Se você ficou curioso e vai assistir à série, confira alguns detalhes sobre a produção para saber antes de mergulhar na história:

Série é inspirada em Marília Mendonça e protagonizada por Alice Wegmann

Rensga Hits! conta a história de Raíssa Medeiros, vivida por Alice Wegmann, uma jovem do interior que descobre que é traída pelo noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver da música sertaneja na grande Goiânia.

Antes de chegar à cidade, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, depois de um tempo, vem a ser o maior hit do feminejo brasileiro.

Acontece que a música faz sucesso não na voz dela, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira, personagem da atriz Lorena Comparato.

Apesar da história ser completamente ficcional, ela se parece muito com o início da trajetória de Marília Mendonça, que já era uma grande compositora do mercado sertanejo antes de virar uma estrela nacional.

Lorena Comparato vive a antagonista

Lorena Comparato não sabia cantar quando foi convidada para realizar uma audição para Rensga Hits!. Sua personagem, Glaúcia, é a antagonista da série, como ela mesma descreve.

Durante uma entrevista ao Estadão em maio, ela revelou que quando recebeu a ligação para participar dos testes tinha entendido que seria para viver Marília Mendonça, mas logo veio a explicação de que, na verdade, a série teria a temática da música sertaneja e que a cantora poderia participar de alguns capítulos.

"Naquela época já era alguém que eu queria prestigiar e homenagear. Hoje em dia então… Perdê-la foi muito difícil e eu tinha o sonho de conhecê-la quando a série acontecesse, porque tinha a possibilidade dela participar, mas ela se foi nessa fatalidade", disse.

Deborah Secco é Marlene

Deborah Secco dá vida à Marlene em Rensga Hits!. Ela é a dona de uma das maiores casas de composição do País. Está há décadas no mercado da música sertaneja e é acostumada a ser bem-sucedida em tudo que faz.

Contudo, ela enfrenta no momento a pior crise da Rensga Hits!, que está perdendo espaço e prestígio no mercado. A concorrente Joia Maravilha Records não só roubou o seu "príncipe da sofrência", Enzzo Gabriel (Maurício Destri), como também é liderada pela arquirrival Helena Maravilha, com quem Marlene tem uma desavença antiga.

"Acho que a Marlene representa a Rensga. Marlene é trabalho, é sonho, realização, mas sobretudo ela é amor", disse Deborah. "Para compor a Marlene, tive uma grande inspiração: as meninas do feminejo de Goiânia, como Maiara e Maraisa e a eterna Marília Mendonça".

Fabiana Karla é Helena Maravilha

Quem dá vida à rival de Marlene, Helena Maravilha, é a atriz Fabiana Karla. A personagem é dona e imperatriz da Joia Maravilha Records, uma das principais casas de composição de Goiânia na trama.

A rixa com a empresária rival começou há mais de 20 anos, ninguém sabe muito bem por quê, mas é uma mágoa tão profunda que faz Helena ser obcecada em tentar fazer da vida de Marlene um inferno e querer vê-la fracassar a qualquer custo.

Para Fabiana Karla, Helena e Marlene são rivais inseparáveis. "Tanto Helena quanto Marlene querem ter sucesso. As duas alimentam a rivalidade porque isso acaba sendo o que complementa a vida uma da outra".

"A diferença entre elas é que enquanto a Helena quer brilhar tanto quanto as estrelas que ela agencia e mostrar ao mundo que ela é o segredo da fama de cada um, a Marlene se esconde para deixar o artista dela brilhar sozinho", destacou.

Músicas originais

Rensga Hits! é costurada por muitos hits no ritmo da sofrência, escritos exclusivamente para a série. Como em um bom modão de viola, dramas da vida real não faltam na série.

Mudanças de rumo, imprevistos e algumas puxadas de tapete atravessam a trajetória das personagens, em uma divertida comédia romântica que tem o protagonismo feminino em primeiro plano e temas como sororidade, busca pelos sonhos e a força das mulheres no centro da narrativa.

Confira o trailer: