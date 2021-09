Alimentação para os pets à distância? É possível

Tem dias que a gente acaba passando mais tempo fora de casa do que imagina. Seja por conta de um engarrafamento ou alguma outra urgência, o atraso pode causar, para quem tem um bichinho de estimação, falta de alimentação do pet na hora adequada ou até, em casos mais severos, num problema maior de fome.

Pensando nisso, a Geonav está lançando o Alimentador Inteligente, um disposivo que permite ao tutor colocar comida para o pet à distância, por meio do aplicativo relacionado. Com conexão wi-fi, o gadget é indicado para bichos domésticos de até 15kg e que podem comer até 1,8kg de ração por dia. Com o app Hi by Geonav, o usuário poderá definir uma programação automática de refeições de até 12 porções com 15 gramas, cada.

"Além disso, o alimentador funciona com o Google Assistente e com a Amazon Alexa por meio de cenas no aplicativo Hi by Geonav que são depois transferidas para as assistentes, possibilitando assim usar comandos de voz para liberar a comida do pet de forma fácil, caso não tenha programado os horários no app", explica a Geonav, em nota.

O Alimentador Inteligente possui capacidade para até 4 litros de ração seca, conta com uma tampa firme - para manter a comida longe de sujeira e umidade - e ainda conta com compartimento para duas baterias grandes, para o caso de faltar energia no local em que os animais estão. O dispositovo começa a ser vendido neste mês e tem preço sugerido de R$ 649.