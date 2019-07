Allan e Victor vão mal e ficam longe de vaga olímpica

A vaga olímpica não veio. Nesta segunda-feira (15), na prova dos 10km no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, os baianos Allan do Carmo e Victor Colonese ficaram longe dos 10 primeiros colocados, margem que daria uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. Allan foi o 33º e Victor, o 35º. A vitória ficou com o alemão Florian Wellbrock, com 1h45min57.9seg, seguido pelo francês Marc-Antoine Olivier e o também alemão Rob Muffels. Os baianos chegaram mais de dois minutos depois.

Com o resultado, o Brasil poderá ter somente um nadador nos Jogos de Tóquio, que terá que buscar a classificação na seletiva olímpica, no ano que vem. Caso não consiga, a chance será por meio da cota continental.

Após a primeira volta, Allan aparecia na 16ª posição, enquanto Colonese ficou para trás, na 40ª. Mas este começou a se recuperar e chegou à 16ª posição, enquanto Allan subiu mais duas. No entanto, na metade da prova, os dois começaram a perder posições, perdendo contato com o pelotão da frente.

Mais provas

Nessa quarta (17), acontece a prova do revezamento de 5km e os dois baianos, além de Ana Marcela Cunha, estão aptos a fazer parte da seleção brasileira, que ainda será definida. Na quinta (18), Ana Marcela e Victor nadam a prova dos 25km. A baiana é tricampeã mundial da distância, que não é olímpica.