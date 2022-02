Amazfit lança smartwatches com foco em estilo e saúde

Se tem uma coisa que a pandemia fez melhor, se é que podemos dizer isso, é o cuidado com a saúde. E a tecnologia, com seus gadgets, pode ajudar bastante para que as pessoas possam monitorar funções de foram mais simples e a qualquer hora. Pensando nisso, a Amazfit lançou no Brasil três smartwatches (relógios inteligentes) com foco nos cuidados com a saúde e, claro, fazendo isso com bastante estilo.

Os smartwatches GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 já venceram prêmios – como o iF Industrial Design Award e o Red Dot Design Award – por conta de seu design sofisticado inspirado nos relógios clássicos, segundo a empresa. Os dispositivos da Amazfit permitem gerenciar a saúde 24 por dia graças ao monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação no sangue, nível de estresse e taxa de respiração por meio do avançado sensor biométrico PPG BioTracker 3.0 com 6 PD (seis fotodiodos), desenvolvido pela Zepp Health.

Modelo GTR Pro 3, da Amazfit

“Além da alta tecnologia do monitoramento 4-em-1 (frequência cardíaca, nível de saturação de oxigênio no sangue, nível de estresse e taxa respiratória) que oferece quatro métricas em 45 segundos, os smartwatches monitoram o sono e fazem um rastreamento avançado do ciclo menstrual”, afirma Wayne Huang, CEO e fundador da Zepp Health, por meio da assessoria de comunicação.

Os relógios contam com cerca de 150 atividades esportivas integradas para monitoramento e baterias com longa duração. Enquanto o GTR 3 Pro e o GTS 3 podem ser usados por até 12 dias com uma única carga, o GTR 3 oferece uma autonomia de até 21 dias.

Os smartwachtes podem ser encontrados, segundo a Amazfit, em lojas como Amazon e Americanas.