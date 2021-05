Amazon anuncia compra do MGM Studios por cerca de R$ 45 bilhões

A Amazon anunciou nesta quarta-feira (26) a compra do MGM Sutdios, por um valor de US$ 8,45 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões). È a segunda maior aquisição da história da empresa, atrás da compra da Hole Food, em 2017, por US$ 13,7 bilhões.

Um acordo de fusão definitiva foi concluído, diz comunicado da Amazon. A ideia é reforçar a divisão de filmes e TV da Amazon Studio. A MGM tem um catálogo amplo, que inclui cerca de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV. O estúdio é responsável, inclusive, pela franquia James Bond, uma das mais famosas do cinema.

Em dezembro do ano passado, a MGM informou que estava analisando sua venda. Na época, foi informado que o valor de mercado da empresa era avaliado em US$ 5,5 bilhões, cerca de R$ 28,3 bilhões, levando em conta suas ações e também as dívidas.