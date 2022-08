Ambev anuncia mais três unidades com carbono neutro

No primeiro semestre, a Ambev neutralizou a emissão de carbono em três das suas unidades. A Arosuco Aromas, em Manaus (AM), a Cervejaria Minas Gerais, em Juatuba (MG), e a Refrigerantes Curitibana, em Almirante Tamandaré (PR), são as novas fábricas carbono neutro da companhia. Juntas, elas deixarão de emitir, por ano, mais de 4.800 toneladas de gases de efeito estufa comparado com 2017, o que equivale a mais de 1740 carros tirados de circulação por ano. Com isso a empresa ultrapassou a metade das metas estabelecidas para este ano e mantém a caminhada para o cumprimento do seu plano de sustentabilidade para 2025.

A jornada de baixo carbono nas operações da empresa teve início há quase 20 anos, com foco na redução de consumo de energia elétrica e vapor, além de uma gestão mais eficiente dos recursos em geral. Desde então, a companhia segue avançando de forma consistente em suas metas e compromissos de sustentabilidade.

Atualmente, todas as cervejarias da Ambev usam energia 100% limpa e renovável. Ao longo dos anos, foram realizados investimentos em tecnologia sustentável, o que proporcionou a redução de 49% do volume de CO2 liberado em suas operações. “É um assunto complexo, mas que queremos trazer de forma descomplicada para que o brasileiro compreenda a importância do tema. Quando pensamos em ação climática, pensamos em algo muito distante e não é. Ação climática está perto da gente e a utilização de fontes renováveis em nossas operações, pontos de venda, centros de distribuição e outros, reflete diretamente na vida e futuro das pessoas”, afirma Rodrigo Figueiredo, Vice-Presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev.

No fim de 2021, a Ambev deu um passo importante e pioneiro em sua jornada de sustentabilidade ao anunciar a primeira grande cervejaria e primeira maltaria carbono neutro do Brasil. A Cervejaria de Ponta Grossa (PR) e a Maltaria de Passo Fundo (RS), deram o start no plano que irá promover a descarbonização de todas as unidades da companhia no país.

Seguindo o plano para alcançar o net zero, em abril deste ano, a Ambev também anunciou a neutralização das operações de Agudos (SP) e Cachoeiras de Macacu (RJ) e agora somam a elas mais três unidades.

A companhia também ampliou o uso de energia limpa para a sua frota em uma parceria com a Volkswagen Caminhões & Ônibus, FNM, Eletra e JAC Motors, e hoje conta com mais de 250 caminhões elétricos já rodando em mais de 20 cidades em 12 estados brasileiros diferentes.

Além das iniciativas, a Ambev também é pioneira em diversas práticas socioambientais, como a plataforma SaveE, criada com o objetivo principal de auxiliar indústrias, bares e restaurantes espalhados pelo Brasil a reduzirem o consumo de energia elétrica.

Em outra frente, a empresa já fornece energia limpa para mais de três mil pontos de venda, trazendo uma redução média de 15% na conta de luz, podendo chegar a 30% e, em parceria com a Lemon Energia. A meta é expandir a iniciativa para bares, restaurantes e casas de shows de todo o país.

A Ambev está lançando uma ofensiva para apresentar ao público as suas iniciativas sustentáveis, com ações que contribuam para a diminuição na emissão dos gases de efeito estufa e com a ampliação do conhecimento do público sobre atitudes sustentáveis. A primeira fase da campanha conta com a veiculação de um vídeo institucional, em rede nacional e redes sociais, com narração da atriz Taís Araújo.