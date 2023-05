Amigo alugou casa onde foi encontrado corpo de Jeff Machado

A dona do imóvel onde o corpo de Jeff Machado foi encontrado disse à Polícia que um homem alugou a casa e desapareceu após a morte do ator. De acordo com investigações policiais, a residência teria sido alugado por um amigo de Jeff, procurado pelos policiais desde a segunda-feira (22).

Os restos mortais do corpo foram achados em um baú de madeira, enterrado a dois metros de profundidade. A dona do imóvel não sabia do que se passava no local, de acordo com informações publicadas pela Band.

Saiba mais: Mãe de Jeff Machado diz que criminosos o enganaram com promessa de novela da Globo

“Existe já uma pessoa que está sendo investigada, que é um amigo dele, a pessoa que alugou a casa onde o corpo foi encontrado. Ele está sendo investigado e a polícia busca os autores do crime”, disse o advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães, à emissora.

Segundo ele, o amigo não morava na residência, e estava próximo à família ainda no início das buscas, em fevereiro. “Essa casa foi alugada no fim do ano passado e essa pessoa estava junto da família no início das buscas, em fevereiro”, diz o advogado.

Leia mais: Saiba como chip em cães ajudou a desvendar o desaparecimento do ator Jeff Machado

Morte

O corpo do ator Jefferson Machado Costa, de 44 anos, foi achado depois de meses desaparecido. Os restos mortais estavam amarrados em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ).

Jefferson estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro. De acordo com o G1, o corpo foi achado na segunda-feira (22) e identificado através da análise de digitais.

O ator, que trabalhou na novela Reis, da Record, desapareceu depois de sair de uma casa em Campo Grande. A família diz que oito cães dele ficaram abandonados e uma ONG entrou em contato dizendo que estava com seis dos animais.