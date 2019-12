AMMA Chocolate abre espaço no Museu Carlos Costa Pinto

A partir das 10h da próxima sexta-feira (6), a Amma Varanda, no Museu Carlos Pinto, no Corredor da Vitória, estará aberto ao público. O espaço, que funcionará de quarta a domingo, das 10h às 20h, vai reunir os produtos da marca de chocolates, além de pratos criados pela chef Fernanda Escariz preparados com ingredientes locais como cacau, licuri, pupunha, dentre outros. No dia anterior, na quinta (5), das 18h às 21h, o casal Diego Badaró e Luiza Olivetto recebe convidados para apresentar o espaço que segue a mesma linha da Casa do Sabor, que comandam em São Paulo, há cinco anos.