O atual secretário de Comunicação do governo da Bahia será também o do governo de Jerônimo Rodrigues. André Nascimento Curvello permanece no cargo nos próximos quatro anos de gestão.

Curvello é titular do cargo desde o início do governo de Rui Costa, em 2014. Ele substituiu a Robinson Almeida, que desempenhou a função nos oito anos de mandato de Jaques Wagner.

O jornalista não esteve presente na cerimônia de anúncio dos nomes, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (28).