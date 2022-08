Anitta divulga prévia do novo clipe com Maluma, 'El Que Espera'

Anitta liberou a primeira prévia do clipe El Que Espera, em parceria com o cantor Maluma em suas redes sociais. O trabalho é aguardado pelos fãs da cantora, que confirmou o feat na semana passada. A produção será lançada nesta quinta-feira (11), às 21h.

O videoclipe da canção que está no disco Versions Of Me (Deluxe) traz Anitta e Maluma contracenando em cenas de romance. Segundo a cantora, os dois interpretam dois artistas de cinema.

"No clipe nós somos dois atores de Hollywood, somos dois atores de cinema, onde a gente está gravando um filme. A gente é um casal no filme. E no clipe vocês ficam na dúvida se a gente é um casal só no filme ou fora do filme. Tem tudo o que os fãs querem ver", disse ela, durante entrevista ao PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzuetaque no YouTube e que foi ao ar na última segunda-feira, 8.

Outros feats estão com datas programadas. Ainda no podcast, Anitta disse que Lobby, em parceria com Missy Elliott, está programada para chegar na próxima semana, com possibilidades de ser no dia 19, levando em conta que as mais recentes estreias da brasileira ocorreram às sextas-feiras.

Ainda de acordo com ela, logo após a estreia de Lobby, será lançado o álbum Versions Of Me (Deluxe), na semana seguinte ao clipe com a norte-americana. "O álbum estendido vem com as outras músicas, só que não são muitas. Lanço as outras faixas juntas. Não terão mais clipes, a gente vai continuar trabalhando esses que já vão ter sido lançados", destacou.