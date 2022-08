Anitta e Ludmilla são indicadas para o Prêmio Multishow 2022

O Prêmio Multishow 2022 divulgou nesta segunda, 29, a lista de indicados em categorias como Artista do Ano e Revelação do Ano, entre outras. A cerimônia de entrega acontece no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro.



Neste ano, o prêmio acabou com a separação dos indicados por gênero e as categorias Cantor do Ano e Cantora do Ano foram substituídas por Artista do Ano e Voz do Ano.



O que chamou atenção foi na categoria Artista do Ano, com a nomeação de Ludmilla, pois, no ano passado, ela cancelou sua apresentação na premiação após ficar de fora da lista de concorrentes a Cantora do Ano.



Confira a lista dos indicados



Artista do Ano



Anitta



Gloria Groove



Gusttavo Lima



Jaó



João Gomes



L7nnon



Ludmilla



Luísa Sonza



Voz do Ano



Anitta



Gloria Groove



Iza



Jaó



Liniker



Ludmilla



Luísa Sonza



Marisa Monte



Revelação do Ano



Ana Castela



Bala Desejo



Jovem Dionísio



Mari Fernandez



Nattanzinho



Rachel Reis



Tasha & Tracie



Urias



Álbum do Ano



"Lady Leste", Gloria Groove



"LUME", Felipe Ret



"Numanice #2", Ludmilla



"Pirata", Jão



"Pra Gente Acordar", Gilsons



"QVVJFA?", Baco Exu do Blues



"Sobre Viver", Criolo



"Versions of Me", Anitta



Grupo do Ano



Jovem Dionisio



Afrocidade



Bala Desejo



Black Pantera



Gilsons



Grupo Menos é Mais



Lagum



Raça Negra