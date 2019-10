Anitta encontra irmão descoberto após exame de DNA

A cantora Anitta se encontrou pela 1ª vez com seu 'novo' irmão, Felipe Terra, que descobriu após a realização de um teste de DNA recentemente. Uma foto do momento foi compartilhada pelo pai da cantora, Mauro Machado, o 'Painitto', em seu Instagram na tarde desta segunda-feira (28).

"Enfim, rolou um encontro maravilhoso meu com meus filhos e neta Muitas emoções rolando. Muita felicidade implícita", escreveu o pai de Anitta.

Na foto, também aparecem Renan Machado, seu outro irmão, e sua sobrinha, filha do 'novo' irmão, além de Anitta e seu pai. Confira o registro do 1º encontro entre Anitta e seu irmão abaixo:

O resultado do exame de DNA saiu no último dia 23. A cantora já tinha outro irmão - Renan Machado, também filho de Painitto. Já Felipe é filho de Mauro do relacionamento que ele teve com Cleide Terra, antes do casamento com a mãe de Anitta.

Nos stories, a cantora falou sobre o caso e explicou que a mãe de Felipe e o pai de Anitta tinham perdido contato há muito tempo. "Ela viu meu pai na televisão, há uns anos atrás, comentou com meu novo irmão que ele era o 'nosso pai' e ele não procurou a gente justamente porque tinha medo da gente achar que ele estava trás de dinheiro", relatou.

"Estou radiante. Ele é mara! Ainda não o conheci porque não tive agenda... ninguém da família é interesseiro. Não quero niguém falando mal dele, quero que ele não se assuste e vá passar o natal com a gente", disse Anitta, empolgada.

"Ninguém me procurou. Eu que fui atrás para saber... Ele tinha medo da gente achar que era interesse. Antes do resultado, já estava em contato com ele. Estou super feliz. Ele é mara. Ganhei uma sobrinha que é a minha cara", disse pelos stories", completou.

Possível traição

Com a confirmação do novo irmão de Anitta, o blogueiro Leo Dias resolveu calcular a data da concepção de Felipe Terra e ele apontou uma possível traição de Painitto. Segundo o livro "Furacão Anitta", Painitto e Miriam Macedo, mãe de Anitta, se conheceram e começaram a namorar no início da década de 1980. E, já que Felipe tem 31 anos, nasceu entre 1988 e 1989. Ou seja, teria sido uma 'pulada de cerca' de Mauro Machado e não fruto de um relacionamento anterior dele.

Ainda de acordo com a matemátia de Leo Dias, esta traição aconteceu pouco tempo antes do casamento de Painitto com Miriam. Segundo com a biografia da cantora, eles oficializaram a união em 1990, um ano antes do nascimento de Renan, outro irmão de Anitta. A cantora, mais nova dos três, veio em 1993.

Ele é segundo sargento do Exército e, desde 2011, é casado com Talita Vicente. O casal tem uma filha de oito anos chamada Letícia, sobrinha de Anitta. Agora, o rapaz poderá incluir o nome de Painitto em sua certidão de nascimento que, até hoje, só consta o nome da mãe.

Em seu Instagram, Painitto confirmou que 'ganhou' um filho e postou uma foto comemorando. "Eita que 2019 tá lindo pro Painitto. A vida recomeça aos 55. A família cresceu. Muito feliz!", celebrou.