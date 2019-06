Antes de pegar o Uruguai, Guerrero sonha com revanche com Brasil

Manter o sonho vivo. Essa é a missão do Peru, nesse sábado (29), contra o Uruguai, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa América. Na última entrevista antes da partida, o técnico Ricardo Gareca afirmou que a forma como o Peru avançou até está fase não foi a que eles planejavam, mas que agora o momento é o manter o foco para ficar entre os quatros melhores da competição.

Com quatro pontos, o Peru foi beneficiado pelo empate entre Japão e Equador, na última rodada da fase grupos, para avançar como um dos dois melhores terceiros colocados.

“Creio que precisamos ser mais regulares e isso se soluciona ganhando. Temos que fazer uma boa partida amanhã (sábado) e ter a estabilidade necessária. O primeiro objetivo era classificar. Conseguimos, mas não da forma que a gente queria... O mais importante agora é poder fazer uma boa partida para avançar às semifinais”, explicou Gareca.

O treinador não confirmou, mas a equipe peruana deve ter pelo menos quatro mudanças: Zambrano, Cueva, Flores e Carrillo são os mais cotados para começar a partida. “Não costumo confirmar o time. A partir de amanhã vamos ver como os garotos se levantam para tomar a última decisão, mas temos todos os jogadores à disposição”, ressaltou Gareca.

A tendência é de que o Peru entre em campo com: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva e Flores; Guerrero.

Revanche

Além de se garantir na semifinal, o Peru busca chegar à decisão por um desejo maior: vingança contra a Seleção Brasileira. A goleada por 5x0 sofrida para o Brasil, na última rodada da fase de grupos, na Arena do Corinthians, em São Paulo, deixou uma ferida aberta na equipe.

“Depois do último resultado o grupo está mais concentrado, mas equilibrado, com vontade de ganhar amanhã. Como todo jogador de futebol, queremos uma revanche (com Brasil). Acredito quer estamos preparados, o grupo trabalhou forte todos esses dias para que amanhã a gente possa dar o melhor”, disse o atacante Paolo Guerrero, antes de continuar:

“A grandeza desse grupo é se recompor rápido, é uma amizade grande, tem moleques que fazem com que o grupo seja unido. Uma derrota para a gente dói, ainda mais como foi contra Brasil, mas já passamos por casos como esses e nos recompomos rápidos, mostramos em campo um poderio ainda maior. Pode ser que tenha sido bom. Estou muito confiante e tranquilo como grupo. Temos que fazer um jogo e passar de fase”, afirmou.