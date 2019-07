Anthony Hopkins interpreta Bento XVI em novo filme da Netflix

Nova produção original Netflix, o filme Dois Papas revelou suas primeiras imagens com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Dirigido por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, e com roteiro de Anthony McCarten, três vezes indicado ao Oscar, o filme fará parte da programação da programação do Festival Internacional de Cinema de Toronto 2019, que acontece de 5 a 15 de setembro.

A história, inspirada em fatos reais, traz os bastidores de uma das mais dramáticas transições de poder nos últimos 2000 anos. Frustrado com a direção da Igreja, o cardeal Bergoglio (Jonathan Pryce) pede permissão ao papa Bento XVI (Anthony Hopkins) para se aposentar em 2012. Em vez disso, enfrentando escândalos e sua própria insegurança, o introspectivo papa chama seu maior crítico e futuro sucessor a Roma para revelar um segredo que abalaria os alicerces da Igreja Católica.

O que se vê dentro dos muros do Vaticano, então, é a disputa entre a tradição e o progresso, a culpa e o perdão, e dois homens muito diferentes confrontando seus passados em busca de terreno comum para forjar o futuro de um bilhão de seguidores em todo o mundo.